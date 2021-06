Stando ad una notizia trapelata sul web è in arrivo un aumento delle pensioni di circa 1000 euro. Vediamo chi e in quali casi si può godere di questo beneficio

Il 2021 è un anno di grandi cambiamenti per quanto concerne le pensioni. La fine di Quota 100 sta lasciando in dote un vuoto che al momento non è stato ancora colmato. In attesa di capire cosa prevede la futura riforma di cui si sta ampiamente parlando, sono in arrivo una serie di modifiche di non poco conto.

Uno dei rumors più pressanti in tal senso è quello di un possibile aumento di pensione di circa 1000 euro. Una voce che sta circolando sul web da qualche tempo, che al momento però non ha trovato ancora nessun riscontro ufficiale.

Pensioni 2021: tutte le novità e gli aumenti in programma

Ad aver illustrato questa ipotesi è stato “ilroma.net”, secondo cui ciò potrebbe avvenire a partire dal 1 gennaio 2022. Trattandosi di un’indiscrezione non va presa propriamente sul serio in quante alla fine potrebbe anche non verificarsi, provocando il malcontento generale.

Per comprendere se ciò potrà avvenire o meno bisogna capire l’andamento finanziario dello Stato. Non è da escludere che si possa verificare un compromesso dovuto alla situazione di stallo attualmente in corso.

La rivalutazione degli assegni a 1000 euro è fortemente variabile a seconda delle oscillazioni del tasso di inflazione. Un sistema che potrebbe risultare favorevole sia per i futuri pensionati, sia per coloro che la percepiscono attualmente tramite gli enti competenti.

Si tenderà a favorire un modello basato sulla pensione anticipata organizzata per gradi, in modo da evitare di sollecitare anche il minimo sovraccarico, che potrebbe risultare deleterio.

Insomma, le componenti per questo tanto sospirato aumento sembrano esserci tutte. Bisogna però pazientare ancora per avere il definitivo riscontro. Al momento le fonti più autorevoli tacciono. La paura di “scottarsi” è tanta, visto che le pensioni godono di un elevato interesse pubblico.