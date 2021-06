L’SMS a nome Poste Italiane, l’ennesimo tentativo di phishing: non cliccate sul link, potreste dare i vostri dati ai malviventi

Probabilmente è Poste Italiane, l’azienda più gettonata dai truffatori del web. Ancora una volta, Poste Italiane S.p.a. è costretta a diramare comunicati dove spiega di non essere la promotrice di alcuni SMS che potrebbero arrivare sui nostri cellulari.

Un po’ come la truffa di WhatsApp che lascia le Sim senza credito, anche questo SMS non è altro che l’ennesimo tentativo di phishing. I truffatori, sfruttano sia l’altissimo numeri di clienti di vario tipo di Poste, sia la curiosità nello scoprire nuove offerte.

Leggi anche>>> Truffa bancaria: se avete risposto a questo messaggio, siete nei guai

Il nuovo SMS truffa a nome di Poste Italiane

Logicamente, ci teniamo a ribadire che chi spedisce questi SMS sfrutta il nome della società postale italiana, ignara però di cosa ci sia dietro. Pensare che solo tra possessori di PostePay e clienti BancoPosta, gli italiani che hanno interessi in questa società sono milioni. Per questo, è facile per i truffatori riuscire a far “abboccare” sempre qualcuno.

Purtroppo molte volte, pur essendo ormai a conoscenza di queste tecniche, un momento di distrazione può essere fatale. Alcune tecniche sono anche molto ingengose. Ad esempio molto spesso capita di incappare nella truffa del finto pacco in giacenza, su cui la PP chiede sempre massima allerta.

Leggi anche>>> Come distinguere un operatore da un truffatore? Te lo spiega Unicredit

L’SMS in questione oggi, recita: “Gentile Cliente, risulta un anomalia sul suo conto la invitiamo di verificare al seguente link”. Tra errori ortografici e di punteggiature, il truffatore rilascia un link su cui non bisogna assolutamente cliccare, e la “firma” finale: Poste Italiane S.p.a. Il link rimanda logicamente ad un’area apparentemente sicura, dove immetteremo i nostri dati per il controllo. Inutile dire che invece, quei dati finiranno in mani sbagliate. Se vi arriva un SMS del genere cancellatelo, sarebbe meglio se prima di farlo, segnalaste anche la cosa alle autorità.