L’arrivo della stagione calda lascia in dote una serie di comportamenti piuttosto diffusi tra gli automobilisti. Peccato però che possono provocare multe piuttosto salate

Le distrazioni al volante sono sempre piuttosto costanti, soprattutto con l’avvento della stagione estiva. Molte persone mentre guidano iniziano a fantasticare e si lasciano andare ad una serie di errori che possono rivelarsi deleteri per il portafogli.

Oltre alle sanzioni pecuniarie bisogna aggiungere anche la decurtazione dei punti dalla patente. Un aspetto che alla lunga può creare non pochi grattacapi visto una volta terminati può far scattare il ritiro del titolo di guida. Andiamo a vedere quali sono gli errori più comuni che possono far scattare le contravvenzioni.

A quanto ammontano le multe agli automobilisti per via del caldo estivo

Ad esempio nelle ore in cui la presenza del sole è più pressante, può capitare di distrarsi e non vedere qualche segnale, come ad esempio quello che vieta di entrare nelle zone a traffico limitato.

Il caso più comune però è quello della guida con una sola mano e con l’altro braccio posizionato al di fuori del finestrino. Non tutti sanno però che si tratta di un’infrazione vera e propria che risulta sanzionabile dalle forze dell’ordine.

Il Decreto legislativo numero 285/1992 impone l’obbligo di avere pieno controllo dell’auto. Ciò significa che bisogna garantire il rispetto degli standard di sicurezza previsti dal codice della strada ed essere pronti ad eventuali manovre improvvise.

Passando alle questioni meramente economiche, qualora si venga sorpresi in atteggiamenti di questo genere, la multa da pagare oscilla da una quota minima di 42 euro ad una massimo di 173 euro.

Quindi, nulla con cui scherzare. In una fase come quella attuale, dover sborsare somme simili può essere davvero un colpo di non poco conto. Quindi, a maggior ragione è bene assumere comportamenti consoni con il rispetto delle norme stradali.