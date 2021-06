Quanto c’è di vero in ciò che si dice in giro, forse da sempre, sulla bevanda gassata più famosa al mondo?

Gli ultimi eventi che hanno riguardato la Coca Cola non hanno certo rappresentato il momento migliore per la nota azienda. E’ successo in pratico che nel corso di una conferenza stampa che abitualmente hanno luogo prima di una gare degli Europei di calcio che in questi giorni si stanno disputando, la stella del calcio mondiale, il portoghese Cristiano Ronaldo è stato protagonista di uno scontro proprio contro la famosissima bibita, forse a più famosa al mondo.

Ronaldo, accomodatosi alla sua postazione ha infatti rimosso uno dei prodotti a marchio Coca Cola in bella mostra davanti a se, come tutti gli sponsor di quel genere della competizione calcistica continentale. Il calciatore avrebbe inoltre sottolineato quanto la bibita faccia in realtà male e che è meglio bere acqua. Ovviamente un danno di immagine non indifferente è stato fatto all’azienda che ha anche perso tantissimi soldi in borsa. Ma quanto fa davvero male la Coca Cola?

Coca Cola ancora al centro del dibattito: la bevanda fa cosi male cosi come dicono?

Ciò che è risaputo è che di certo la bevanda se assunta in grandi quantità non fa di certo bene. Ciò che si dice della Coca Cola lo si dice da anni, cosi come le storie che circolano sul conto della bibita più famosa al mondo. Si è parlato addirittura di un bambino morto dopo essere caduto in una delle vasche di una fabbrica della bevanda, storia costruite ad arte per screditare il nome dell’azienda, sempre al centro dell’attenzione morbosa dell’opinione pubblica.

Ciò che contiene la Coca Cola, almeno stando all’etichetta è tutto ciò che di fatto conosciamo: acqua, zucchero, anidride carbonica, colorante E150d, acidificante acido fosforico E338 e aromi naturali, inclusa la caffeina. Il segreto della Coca Cola, il suo misterioso ingrediente segreto è rinchiuso tra i vari ingredienti. Fa male? Cosi anche in piccole dosi? Questo evidentemente non è possibile dirlo, abusarne, certo, quello si può dire, fa davvero male. Può fare, anzi, davvero male.

Lo scontro Cristiano Ronaldo – Coca Cola potrebbe non essere ancora finito. Calciatore che tra l’altro, anni fa fu anche testimonial della bibita, oggi pentito consumatore, la ripudia. Il danno in ogni caso è stato fatto, vedremo quale sarà la risposta della nota azienda.