Alcuni smartphone datati valgono una fortuna e potrebbero farci diventare ricchi. Scopriamo quali sono i modelli più ricercati di cui ignoriamo le potenzialità.

Tutti noi abbiamo conservato uno smartphone non più utilizzato perché datato. Per affetto o per la convinzione che una eventuale vendita non avrebbe fatto ricavare alcun profitto, il device è stato chiuso in un cassetto e per tanto tempo non ci siamo neanche ricordati della sua esistenza. E’ arrivato il momento, però, di rispolverare il ricordo e, soprattutto, di controllare attentamente il modello del cellulare. Alcuni smartphone, infatti, potrebbero oggi avere un valore che i collezionisti valuterebbero anche mille euro.

Ecco gli smartphone più ricercati dai collezionisti

Sembra assurdo, ma un vostro vecchio smartphone considerato un “dinosauro” rispetto all’innovativo e altamente tecnologico dispositivo che utilizzate oggi potrebbe avere un valore che non immaginate neanche lontanamente. Tra i modelli più ricercati dai collezionisti troviamo nei posti più alti di una ipotetica classifica il Nokia 3310, l’indistruttibile device che tutti noi abbiamo avuto. La vendita del cellulare in buone condizioni potrebbe fruttare fino a 150 euro.

Andiamo indietro nel tempo fino al 1981 quando il mercato offriva l’acquisto del Mobira Senator, produzione Nokia. Più che un cellulare sembra una radio, le funzionalità sono assolutamente ridotte rispetto ai dispositivi attuali ma il suo prezzo è stimato intorno ai 1.000 euro.

Altri modelli che valgono cifre inaspettate

Un altro modello il cui valore attuale può superare i 200 euro è l’Apple iPhone 3G mentre l’Ericsson T28 può essere venduto a 100 euro. Entrambi rappresentano l’inizio di una rivoluzione nel mondo della telefonia e i collezionisti ritengono una priorità possederne uno.

Ancora più importante è riuscire ad accaparrarsi il Motorola DynaTAC 8000x, un modello di cui sono state vendute solo 300 mila copie in tutto il mondo. Questo dettaglio fa alzare notevolmente il valore del dispositivo che può raggiungere, se non superare, i 1.000 euro. Da non dimenticare di controllare se nel famoso cassetto chiuso da tempo c’è l’iPhone 2G che, funzionante e nella sua scatola originale, vale fino a 2.000 euro.

L’elenco continua con il Nokia 5510 che può essere venduto a 250 euro, il Nokia 8810 dal valore di 300 euro circa e il Motorola Razr V3 che vale da 80 a 100 euro.