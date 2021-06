L’arrivo della fibra, la connessione ultraveloce per intenderci ha letteralmente rivoluzionato ogni logica precedente.

L’arrivo della fibra, il concetto di connessione ultraveloce, insomma, ha letteralmente sbaragliato tutto ciò che prima fungeva da certezza riguardo le connessioni alla rete, domestiche e non. L’attuale scenario prevede invece la connessione attraverso la fibra, che a sua volta prevede un intervento in zona da parte di tecnici qualificati che provvedono all’installazione del sistema territorio per territorio. Ovviamente li dove il sistema non è stato aggiornato la connessione tramite fibra non può esserci.

Ma questo alle grandi compagnie non interessa. Loro insieme al lavoro al limite del truffaldino dei call center di turno, provvedono spesso e volentieri a far sottoscrivere ai clienti poco informati esosi contratti per fibra quando questa nemmeno compare nella loro zona. Quando insomma l’intera area non dispone delle apposite infrastrutture le compagnie fanno sottoscrivere ai clienti residenti in quella zona contratti per un servizio di cui non usufruiranno mai.

LEGGI ANCHE >>> Poste Italiane: rivoluzione fibra ottica con una super promozione

Truffa fibra: il raggiro avviene in tutta tranquillità, e l’utente paga

Una truffa bella e buona. Cosi come denunciato da tantissimi clienti di determinati gestori, un po’ tutti per la verità che hanno sottoscritto contratti per connessione con fibra, oltre a chiamate e tutto il resto. Tali cittadini si sono poi accorti del fatto che la loro zona di residenza nemmeno era coperta dalla nuova tecnologia. Certo, verrebbe da pensare che i cittadini sono tenuti ad informarsi prima di firmare contratti con gestori telefonici o di altro settore. Questo è vero, ma va anche detto che le aziende non sono tenute ad assicurare un servizio che in realtà non esiste.

Dal canto loro davanti alle denunce di centinaia di cittadini i gestori fanno orecchie da mercante. Assicurano, insomma, in ogni caso che in quell’area precisa esiste in ogni caso una connessione veloce che non è la normale adsl e quant’altro. Disegni chiari ed evidenti secondo molti, la scelta di far sottoscrivere a chiunque questo tipo di contratto, anche quando in realtà non si è certi della copertura in quella determinata zona. Se non è una truffa questa, allora, come possiamo chiamarla?