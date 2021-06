Il down di diversi siti di importanza mondiale ha riportato in auge i dubbi sulla cybersecurity sia tra i big dell’informatica sia tra gli utenti

Navigare in rete alle volte non è così scontato e sicuro come si tende a credere. I problemi legati alla cybersecurity sono ormai sempre più costanti e all’ordine del giorno, tant’è che alla minima disfunzione subito si tende a credere che qualcosa non sia andato nel verso giusto.

L’ultimo caso in ordine di tempo che ha fatto subito gridare all’allarme, è stato l’oscuramento contemporaneo di alcuni importanti siti piuttosto noti a livello mondiale come quelli di Cnn, Reddit, Spotify, Twich, The Gurdian, The New York Times oltre che quello del Governo Britannico.

Cybersecurity: ecco cosa è successo con alcuni noti siti mondiali

Una contemporaneità che ha fatto subito pensare ad un attacco hacker e all’aggiramento dei sistemi di sicurezza che in questi casi dovrebbero scattare. Secondo le prime ricostruzioni degli spiacevoli bug il tutto è però riconducibile ad un problema di natura tecnica, nello specifico con il Content Delivery Network.

Sono delle reti utilizzate per distribuire il sito, che lo rendono più veloce e fruibile all’utente finale visto che diminuiscono il percorso che i dati devono compiere dal server. Anche Spotify si è ritrovato sulla stessa barca, così come alcuni portali italiani rinomati come Il Corriere della Sera e La Gazzetta dello Sport.

Alla rassegna estera invece vanno aggiunti Stack Overflow, PayPal, BBC, Financial Times, Quora e Vimeo. A confermare la natura del guasto è stato anche Fastly, il famoso fornitore americano di servizi cloud.

Insomma, nessuna problematica legata alla sicurezza sul web, anche se un guasto crea sempre un bel po’ di allarmismo, in modo particolare quando è così diffuso in contemporanea.