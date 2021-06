Se avete delle monete rare o antiche è bene prestare la massima attenzione, onde evitare di far perdere loro valore. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo cosa c’è da sapere in merito.

La casa rappresenta da sempre il porto sicuro dove potersi rifugiare e staccare la spina dai vari impegni della vita quotidiana. Ma non solo, è in grado di custodire ricordi e oggetti preziosi, che finiscono inevitabilmente per segnare la nostra esistenza. A partire da vecchi giocattoli, passando per delle bottiglie di vino, fino ad arrivare a oggetti tramandati dai propri nonni, d’altronde, vi è davvero l’imbarazzo della scelta. Alcuni di questi oggetti nel corso degli anni vengono buttati o comunque dimenticati, altri invece, continuano ad essere conservati come se fossero dei tesori preziosi da tenere lontano dagli occhi altrui.

Ne sono un chiaro esempio alcune monete rare o antiche, che spesso si rivelano essere anche un’importante fonte di guadagno. Lo sanno bene gli appassionati di numismatica e collezionisti, alla costante ricerca di pezzi davvero unici nel loro genere. Proprio per questo motivo è bene prestare attenzione, evitando di compiere possibili azioni che potrebbero rovinarle, facendone perdere il valore. Ne è un chiaro esempio la pulizia delle monete. Un’operazione apparentemente semplice, ma che in realtà può portare a dover fare i conti con dei spiacevoli inconvenienti. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo cosa c’è da sapere in merito.

LEGGI ANCHE >>> Tutti pazzi per la moneta celebrativa: vale già un sacco di soldi

Monete rare o antiche, attenzione: ecco come pulirle senza perdere valore

Con il trascorrere degli anni alcune monete riescono ad acquisire un alto valore e per questo motivo sono in molti a sperare di essere in possesso di uno di questi esemplari. In tal senso è sempre bene ricordare che ad avere un alto valore sono le monete in fior di conio o fondo specchio. Quest’ultime, in genere, sono quelle realizzate appositamente per delle collezioni numismatiche.

Fatte queste premesse, quindi, è facile capire come riuscire a sbarcare il lunario grazie a delle vecchie monete risulti alquanto difficile. Proprio per questo motivo, se siete in possesso di una moneta preziosa, è sempre bene prestare la massima attenzione. In particolare vi interesserà sapere che la maggior parte degli esperti sconsiglia di pulire da soli le monete, in quanto si rischia di arrecare dei danni irreparabili.

LEGGI ANCHE >>> Non saranno soldi, ma i cari vecchi Gettoni Telefonici valgono una fortuna!

La maggior parte dei prodotti disponibili in commercio, infatti, rischiano di rovinarle. Stesso discorso per le soluzioni fai da te, che nella maggior parte dei casi finiscono per peggiorare lo stato della moneta. Se proprio desiderate fare una pulizia veloce, quindi, il consiglio è quello di optare semplicemente per l’utilizzo di acqua e sapone neutro. Al fine di evitare spiacevoli sorprese, inoltre, è bene rivolgersi sempre ad un esperto del settore, che sia in grado di compiere tale operazione correttamente, senza rischiare di alterarne il valore.