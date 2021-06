Noto per aver partecipato a Ex On The Beach e naufrago dell’edizione 2021 de L’Isola dei famosi, ecco quanto guadagna Matteo Diamante.

Diventato noto al grande pubblico per aver partecipato a Ex On The Beach, Matteo Diamante ha vestito anche i panni di corteggiatore a Uomini e Donne. Naufrago dell’edizione 2021 de L’Isola dei famosi, sono in molti ad essere curiosi di conoscere qualcosa in più su di lui, come ad esempio a quanto ammonti il suo patrimonio. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo assieme chi è, la sua carriera e soprattutto quanto guadagna.

Matteo Diamante: chi è, altezza, carriera

Nome: Matteo Diamante

Altezza: 188 cm

Peso: informazione non disponibile

Data di nascita: 19 aprile 1989

Luogo di nascita: Genova

Nato a Genova il 19 aprile 1989, Matteo Diamante è alto circa 188 cm ed è del segno zodiacale dell’Ariete. Ha frequentato l’Istituto Nautico San Giorgio della sua città per poi iscriversi presso l’Università degli Studi di Genova. Molto seguito sui social, dove vanta tantissimi follower, ha iniziato a lavorare nel mondo dell’organizzazione degli eventi. Vanta un passato da speaker a Radio Venezia e da vocalist in discoteca. È titolare dell’agenzia Senior che si occupa di pubbliche relazioni con target over 25.

Ma non solo, ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo, con molti che ricordano la sua esperienza a Uomini e Donne in qualità di corteggiatore, quando sul trono c’era Sabrina Ghio. Ha anche partecipato a Ex On The Beach e allo show Take Me Out. A gennaio 2021 è stato uno dei concorrenti de La Pupa e il secchione e Viceversa. Se tutto questo non bastasse, il 22 aprile 2021 diventa uno dei naufraghi de L’Isola dei Famosi 2021, condotto da Ilary Blasi, arrivando fino alla finale del 7 giugno.

Matteo Diamante: vita privata, ex, fidanzata, figli

Per quanto riguarda la vita privata di Matteo Diamante, sembra che al momento il naufrago sia single. Diventato noto per essere stato uno dei corteggiatori di Sabrina Ghio a Uomini e Donne, in passato è stato sentimentalmente legato alla modella Nikita Pelizon. Entrambi hanno partecipato al programma Ex On The Beach! e, proprio durante questa esperienza, Diamante le ha confessato: “Sono ancora innamorato. Spero di stare ancora con te uscito da qua, mi impegno a essere più maturo. Non voglio più farti soffrire“. La coppia però è scoppiata poco dopo, con l’attuale naufrago che sarebbe al momento single.

Matteo Diamante: quanto guadagna e patrimonio

Come spesso accade quando si tratta di personaggi noti, non è dato sapere a quanto ammontino per l’esattezza i guadagni e il patrimonio di Matteo Diamante. A tal proposito interesserà sapere che, stando ad alcune indiscrezioni che circolano sul web, per la sua esperienza a La pupa e il Secchione, sembra abbia percepito meno di 2 mila euro per 2 settimane di permanenza nella casa. A queste si aggiungono le 4 settimane all inclusive offerte dal programma alle coppie nella splendida villa in cui è ambientato il programma.

Sempre a proposito di compensi, inoltre, interesserà sapere che, stando ad alcune indiscrezioni, sembra che i naufraghi de L’Isola dei famosi percepiscano minimo dai 5 ai 7 mila euro a settimana. Per questo motivo è possibile ipotizzare che anche Matteo Diamante possa percepire un compenso simile. Come già detto, comunque, si tratta solamente di indiscrezioni e non sono giunte conferme in merito da parte del diretto interessato.

Matteo Diamante: Instagram

Molto seguito sui social, dove vanta tantissimi follower, Matteo Diamante ha un account su Instagram, attraverso il quale condivide spesso foto e video della sua vita sia privata che professionale.