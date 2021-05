Ex concorrente del Grande Fratello Vip, naufrago de L’Isola dei famosi e fidanzato di Cecilia Rodriguez, ecco quanto guadagna Ignazio Moser.

Fidanzato di Cecilia Rodriguez, Ignazio Moser è uno dei concorrenti dell’edizione 2021 de L’Isola dei famosi. Particolarmente seguito e apprezzato sui social, ha anche preso parte alla seconda edizione del Grande Fratello Vip. Non è un caso, quindi, che siano in tanti ad essere curiosi di conoscere qualcosa in più su di lui, come ad esempio a quanto ammonti il suo patrimonio. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo assieme chi è, la sua carriera e soprattutto quanto guadagna.

Ignazio Moser: chi è, altezza, carriera

Nato a Trento il 14 luglio 1992, Ignazio Moser è alto 190 cm, pesa circa 85 kg ed è del segno zodiacale del Cancro. Figlio del noto ciclista Francesco Moser, Ignazio segue inizialmente le orme del padre. Ha iniziato, infatti, a praticare ciclismo professionistico sin da piccolo, tanto da riuscire ad aggiudicarsi diversi premi e riconoscimenti. Il 25 agosto 2010 vince il titolo italiano nell’inseguimento individuale juniores ai campionati italiani di ciclismo a Mori, mentre nel 2011 debutta tra i Dilettanti Elite/Under-23 con il team bresciano Lucchini-Maniva Ski.

Il 2012 passa alla Trevigiani-Dynamon-Bottoli e nell’ottobre dello stesso anno vince la medaglia di bronzo nell’inseguimento a squadre su pista ai Campionati europei in Lituania in quartetto con Elia Viviani, Paolo Simion e Liam Bertazzo. Nel 2013 passa alla BMC Development e il 25 agosto dello stesso ottiene la prima vittoria internazionale su strada, in Giappone, alla Shimano Suzuka Road Race sul circuito di Suzuka.

Il 2014 vede Ignazio Moser vincere il Memorial Lorenzo Mola a Botticino, per poi ricoprire il ruolo di opinionista del Giro d’Italia 2017, nel corso della trasmissione La grande corsa, su Rai 2. Sempre nel 2017 partecipa alla seconda edizione del Grande Fratello Vip, dove intraprende una relazione con Cecilia Rodriguez. Proprio assieme alla fidanzata conduce Ex on the Beach Italia su MTV. Particolarmente seguito sui social, dove vanta tantissimi follower, nel 2021 decide di partecipare alla nuova edizione de L’Isola dei famosi, condotta da Ilary Blasi.

Ignazio Moser: vita privata, fidanzata, figli

Per quanto riguarda la vita privata di Ignazio Moser, il nuovo naufrago de L’Isola dei famosi è sentimentalmente legato dal 2017 a Cecilia Rodriguez. I due, ricordiamo, si sono conosciuti nel corso dell’esperienza nella casa più spiata d’Italia in occasione della loro partecipazione alla seconda edizione del Grande Fratello Vip.

A proposito dei loro progetti futuri, lo stesso Moser, ospite di Silvia Toffanin a Verissimo ha dichiarato: “È da tanto tempo che vogliamo diventare genitori, anche se non è una cosa che si fa in due minuti, ci stiamo lavorando“. Cecilia Rodriguez, dal suo canto, ha aggiunto: “Io ho sempre espresso il desiderio di diventare mamma anche giovane, anche se penso che per quelle cose uno non si sente mai pronto. Poi io quando voglio fare le cose le voglio fare bene, ci penso veramente tanto“.

In merito alle sue relazioni passate, invece, il padre di Ignazio Moser, in un’intervista rilasciata qualche anno fa al settimanale Chi aveva raccontato: “Lui ha avuto diverse ragazze, qualcuna l’ho vista e gli ho detto non è che puoi cambiare sempre, altrimenti non portarle a casa tutte le volte“.

Ignazio Moser: quanto guadagna e patrimonio

Come spesso accade quando si tratta di volti noti del mondo dello spettacolo, non è dato sapere a quanto ammontino per l’esattezza i guadagni e il patrimonio di Ignazio Moser Essendo uno degli influencer più seguiti, però, è possibile ipotizzare che si tratti di cifre non affatto indifferenti. A tal proposito interesserà sapere che, stando ad alcune indiscrezioni, sembra che i naufraghi de L’Isola dei famosi percepiscano minimo dai 5 ai 7 mila euro a settimana.

Nel caso di Ignazio Moser, però, sembra che il cachet sia tra i più alti del cast, tanto da oscillare tra i 15 e i 20 mila euro a settimana. I guadagni di Moser, ricordiamo, sono principalmente legati alle sue apparizioni sul piccolo schermo e all’attività di influencer. Nel corso della sua esperienza nella casa più spiata d’Italia, ad esempio, avrebbe incassato una cifra compresa tra 10 e 15 mila euro a puntata. Come già detto, comunque, si tratta solamente di indiscrezioni e non sono mai giunte conferme in merito da parte del diretto interessato.

Ignazio Moser: Instagram

Noto influencer, Ignazio Moser è molto seguito sui social, in particolar modo su Instagram, dove condivide spesso foto e video della sua vita sia privata che professionale.