Una doppia vittoria nel quiz L’Eredità e il campione in carica supera i 35 mila euro in gettoni d’oro. Grande festa in attesa della nuova puntata in onda questo pomeriggio.

Lunedì 31 maggio è stata una giornata di gloria per Massimiliano, campione del quiz L’Eredità che vince per la seconda volta ottenendo una somma strepitosa. La puntata è stata ricca di adrenalina e ha visto combattere il campione contro due validi avversari, Paolo e Andrea. Il Triello è stato un botta e risposta molto interessante che ha messo in dubbio la conferma di Massimiliano ma, alla fine, l’agronomo ha saputo emergere rispondendo correttamente ad entrambe le domande finali.

Quanto ha vinto Massimiliano in due serate

La vittoria del 31 maggio è stata sicuramente la più esaltante dato che il campione Massimiliano è riuscito ad aggiudicarsi 28.750 euro. Il montepremi era inizialmente di 230 mila euro ma sbagliando tre volte alla Ghigliottina la somma è, purtroppo, diminuita. Le parole da accumunare sono state Andare, Sorrento, Dritti, Senza e Nudi. E con “Meta”, intuita nei sessanta secondi di tempo a disposizione si è aggiudicato la vittoria.

Sommando i 28.750 euro di lunedì con i 7.000 euro vinti in precedenza, Massimiliano ha raggiunto un totale di 35,625 euro in gettoni d’oro. Stupore e felicità hanno accompagnato il campione al grido “Sei andato in meta” e, ora, si attende una terza replica già da oggi.

L’Eredità, i record precedenti

La somma vinta da Massimiliano è ancora lontana dai record raggiunti da Massimo Cannoletta nel 2020. In sole due serate, infatti, Massimo aveva vinto 130 mila euro, con un bottino da 90 mila euro e uno da 40 mila. In totale i record battuti dal campione nell’edizione sono stati quattro, la permanenza più lunga, la somma maggiore raggiunta in totale, essere arrivato ben sette volte alla ghigliottina e aver vinto la somma più alta in una serata sola.

Dati i precedenti record, l’impegno di Massimiliano, attuale campione, dovrà aumentare se vorrà entrare a far parte anche lui della storia del quiz L’Eredità.