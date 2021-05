Ex campionessa di sci e concorrente dell’edizione 2021 de L’Isola dei famosi, ecco quanto guadagna Isolde Kostner.

Tra le sciatrici italiane più vincenti della storia, Isolde Kostner è una delle atlete più apprezzate del mondo dello sport nostrano. Concorrente dell’edizione 2021 de L’Isola dei famosi, è riuscita in poco tempo a conquistare l’affetto dei telespettatori, grazie anche al suo carattere forte e determinato. Non è un caso, quindi, che siano in molti a voler conoscere qualche curiosità su di lei, come ad esempio a quanto ammonti il suo patrimonio. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo assieme chi è, la sua carriera e soprattutto quanto guadagna

Isolde Kostner: chi è, altezza, carriera

Nome: Isolde Kostner

Altezza: 171 cm

Peso: 60 kg (50 kg su L’Isola)

Data di nascita: 20 marzo 1975

Luogo di nascita: Bolzano

Nata a Bolzano il 20 marzo 1975, Isolde Kostner è alta 171 cm ed è del segno zodiacale dei Pesci. Ha iniziato sciare all’età di tre anni, grazie ai suoi genitori. Cresciuta sportivamente nelle file dello Sci Club Gardena sotto la guida di Stefan Stuflesser, ha iniziato a pratica l’attività agonistica fin dall’età di 11 anni. Debutta a livello internazionale ai Mondiali Juniores del 1992 e vince la prima gara in Coppa del mondo il 29 gennaio 1994.

Pochi giorni dopo esordisce ai Giochi olimpici invernali, dove a Lillehammer vince due medaglie di bronzo, nella discesa libera e nel supergigante. Considerata tra le più grandi interpreti del supergigante di quel periodo, ha vinto due medaglie d’oro consecutive ai Campionati mondiali, ovvero una a Sierra Nevada 1996 e una a Sestriere 1997. Nel corso della stagione 2000-2001 ha registrato un risultato storico per lo sci italiano, conquistando per la prima volta la Coppa del Mondo di discesa libera.

Ma non solo, ha anche conquistato la medaglia d’argento ai Mondiali di Sankt Anton am Arlberg nel supergigante. La stagione seguente è riuscita nuovamente a confermarsi ai massimi livelli, aggiudicandosi nuovamente la Coppa del Mondo di discesa libera. Si è aggiudicata, inoltre, la medaglia d’argento, sempre nella discesa libera, ai XIX Giochi olimpici invernali di Salt Lake City 2002, dove ha ricoperto il ruolo di portabandiera dell’Italia in occasione della cerimonia di apertura.

Nel novembre del 2002 subisce un grave infortunio nel corso delle prove della discesa libera di Lake Louise. In seguito, nonostante una vittoria e un secondo posto nelle discese di Haus del 30 e 31 gennaio 2004, e qualche altro buon piazzamento, non è riuscita a mantenere la stessa continuità delle stagioni precedenti. Ha quindi disputato l’ultima gara in carriera il 18 dicembre 2005, per poi annunciare nel gennaio del 2006 il ritiro dall’attività agonistica.

Tra le sciatrici italiane più vincenti della storia, nel corso della sua carriera ha vinto 15 Coppe del Mondo, 2 Coppe del Mondo di Discesa Libera, 3 medaglie olimpiche e 3 medaglie ai Campionati del Mondo. Nel 2007 ha partecipato come concorrente alla seconda edizione del programma televisivo di Rai 1 Notti sul ghiaccio, mentre nel 2021 decide di partecipare alla nuova edizione de L’Isola dei famosi, condotta da Ilary Blasi.

Isolde Kostner: vita privata, marito, figli

Particolarmente riservata, della vita privata di Isolde Kostner si sa davvero ben poco. Dopo essersi ritirata dall’attività agonistica, gestisce un albergo a Selva di Sal Gardena assieme al marito. L’ex sciatrice, infatti, è convolata a nozze il 15 ottobre 2006 con Werner Perathoner, suo ex maestro di sci. Dalla loro storia d’amore sono nati tre figli, ovvero David nel 2006, Gabriel nel 2008 e Philip nel 2016.

Isolde Kostner: quanto guadagna e patrimonio

Come spesso accade quando si tratta di volti particolarmente conosciuti e apprezzati del mondo sia dello spettacolo che dello sport, non è dato sapere a quanto ammontino per l’esattezza i guadagni e il patrimonio di Isolde Kostner. Vista la sua carriera all’insegna del successo, comunque, è possibile ipotizzare che si tratti di cifre non affatto indifferenti.

A proposito di compensi, inoltre, interesserà sapere che, stando ad alcune indiscrezioni, sembra che i naufraghi de L’Isola dei famosi percepiscano minimo dai 5 ai 7 mila euro a settimana. Proprio per questo motivo è possibile ipotizzare che anche l’ex campionessa di sci possa percepire un cachet simile. Come già detto, comunque, si tratta solamente di indiscrezioni e non sono mai giunte conferme in merito da parte dei diretti interessati.

Isolde Kostner: Instagram

Ex campionessa di sci, Isolde Kostner ha un account su Instagram, su cui condivide pochi scatti e video con i suoi follower.