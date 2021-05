Un duo che funziona in tv come a livello imprenditoriale. Sia Fabio Fazio che Luciana Littizzetto avrebbero puntato forte sul mattone…

Squadra che vince non si cambia, recita un vecchio detto del mondo del pallone. Vero fino a un certo punto ma, se le vittorie arrivano con costanza, perché non crederci sul serio? Un concetto che, naturalmente, può essere declinato in qualsiasi ambito, incluso quello della tv. Lo sanno bene Fabio Fazio e Luciana Littizzetto, praticamente inossidabili alla guida del fortunato programma Che tempo che fa, ma anche coabitatori del palco dell’Ariston, quando la Rai decise di affidare loro le chiavi del Festival di Sanremo. Per Fazio, quel biennio 2013-2014 ha rappresentato il tris e il poker alla conduzione della kermesse. E con sé, giocando sul parallelismo con la sua ex valletta del ’99, Laetitia Casta, ha voluto al suo fianco la compagna lavorativa di sempre.

A proposito di coabitazione, la lunga navigata in Rai (ma anche per un periodo su La7) e i successi ottenuti, hanno livellato verso l’alto i compensi dei due conduttori. Senza contare che, accanto ai programmi tv, entrambi svolgono o hanno svolto anche altre attività. La Littizzetto, ad esempio, ha recitato in film commedia e serie televisive di successo (Femmine contro maschi e Fuoriclasse), mentre Fazio gestisce una fortunata holding, Officina. Inoltre, cosa finora meno nota, entrambi godrebbero di discrete fortune anche nel mondo del mattone.

Fazio e Littizzetto, accoppiata vincente: il successo nell’immobiliare

Come riferito dal quotidiano Il Tempo, una recente visura catastale avrebbe reso noto una branca delle attività del conduttore savonese fortemente incentrata sull’imprenditoria. Fazio, infatti, sarebbe proprietario di diversi ben immobiliari, fra i quali una villa a Celle, 2 case con 5 vani, diversi garage e almeno altre due abitazioni a Varazze, sempre nel Savonese. Inoltre, nella stessa zona, Fazio sarebbe proprietario di diversi terreni, la maggior parte dei quali utilizzati come uliveti. Qualche proprietà nel mattone anche in Lombardia: due abitazioni e due garage. Proprietà detenute, pare, per metà.

Stessa musica anche per Luciana Littizzetto, le cui proprietà sarebbero concentrate principalmente nel Torinese, in Piemonte. Ad alcune abitazioni a Bosconero, si aggiungerebbero alcuni terrenti boscosi, magazzini e alcuni garage. Anche nella stessa Torino vi sarebbero alcune proprietà riconducibili alla presentatrice, soprattutto in termini di appartamenti (almeno 14 pare). Un investimento deciso da parte di entrambi. A quanto sembra, la sintonia funziona anche nelle attività imprenditoriali.