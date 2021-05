È stato il primo grande amore di Luciana Littizzetto, ma è famoso per essere un grande musicista. Ecco chi è Davide Graziano.

Davide Graziano, 53 anni, è un celebre musicista e produttore discografico, che in passato ha fatto parte di una band italiana, la torinese Africa Unite.

Il gruppo fu importante nel panorama del reggae nostrano, e Davide ne è stato il batterista dal 1991 a 2010. E’ stato anche session man di artisti come Vinicio Capossela, e ha vestito i panni di produttore portando anche Annalisa al Festival di Sanremo 2013.

Davide Graziano, età, professione

Nome e cognome: Davide Graziano

Data di nascita: 1968

Età: 53 anni

Professione: Musicista e produttore discografico

Non si conosce molto della vita privata di Davide Graziano, a parte il fatto che ha sempre desiderato far parte del mondo musicaleper coltivare la sua passione più grande. Infatti sarà proprio la sua passione a fargli intraprendere la carriera da batterista e produttore discografico.

È sempre stata una persona lontana dalle telecamere, sempre riservato e anche dopo la rottura con Luciana Littizzetto non si è saputo molto di lui.

Davide Graziano, ex compagno Luciana Littizzetto

Davide Graziano e Luciana Littizzetto non sono mai diventati marito e moglie, ma i due sono stati compagni per molti anni. Si sono incontrati per la prima volta nel 1997 e sono rimasti legati sentimentalmente fino al 2018.

Dopo la separazione nessuno dei due ha mai rivelato il vero motivo per cui si sono lasciati. Per quanto racconta la Littizzetto, pare che i due non sono riusciti più a trovare un equilibrio nella loro relazione.

Davide Graziano e Luciana Littizzetto, chi sono i figli?

Davide Graziano e Luciana Littizzetto, durante il periodo in cui sono stati insieme hanno preso in affido due figli, Vanessa e Jordan Belijuli, entrambi di origine macedone, di 23 e 21 anni oggi. Anche di loro non si sa molto, solo che Vanessa è appassionata d’arte e fotografia, mentre Jordan è un assistente di produzione per alcuni programmi televisivi.

Ovviamente Davide e Luciana non hanno mai potuto adottare i due ragazzi perché non sono mai stati effettivamente sposati. Questo perché Luciana è sempre stata contro l’istituzione del matrimonio.

Davide Graziano: il patrimonio

Non è dato a sapere a quanto ammontino i guadagni dell’ex di Luciana Littizzetto, sicuramente, per quello che conta, molto più bassi rispetto a quelli della comica torinese. Però si sa di certo che gli Africa Unite hanno venduto milioni di dischi e ancora oggi Davide ne assapora i diritti. Poi è produttore discografico e si vocifera che il mestiere gli stia portando molta fortuna.