Ogni anno la S&P Global Inc, società americana specializzata nel fornire servizi finanziari, stila un rapporto con la classifica dei gruppi bancari più ricchi al mondo.

La classifica vede un netto predominio di gruppi asiatici, e in particolar modo cinesi. La banca più ricca al mondo è l’Industrial and Commercial Bank of China, con una capitalizzazione di oltre 4.300 miliardi di dollari, seguita dalla China Construction Bank, più di 3.600 miliardi di dollari di capitalizzaione e Agricultural Bank of China (3.572,98 miliardi di dollari).

Al quarto posto la Bank of China, seguita dal giapponese Mitsubishi UFJ Financial Group. La top 10 è completata da due società americane, JPMorgan Chase e Bank of America e due francesi, BNP Paribas e Crédit Agricole.

Per incontrare il primo gruppo italiano dobbiamo scendere al 27esimo posto in classifica, con Intesa Sanpaolo che può contare su oltre 1.000 miliardi di capitalizzazione. L’altro gruppo del nostro Paese presente tra i primi 50 in classifica è Unicredit, con 960,21 miliardi di dollari di capitalizzazione.

LEGGI ANCHE >> La classifica delle banche più sicure

La classifica delle banche più ricche al mondo: solo Intesa e Unicredi tra le prime 50