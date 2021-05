Nota attore, doppiatore, comico, regista teatrale e concorrente dell’edizione 2021 de L’Isola dei famosi, ecco quanto guadagna Roberto Ciufoli.

Volto storico de La Premiata Ditta, Roberto Ciufoli è uno degli attori più apprezzati e conosciuti del mondo dello spettacolo italiano. Concorrente dell’edizione 2021 de L’Isola dei famosi, è riuscito a costruirsi nel corso degli anni una carriera all’insegna del successo. Non stupisce, quindi, che siano in tanti a essere curiosi di conoscere qualcosa in più su di lui, come ad esempio a quanto ammonti il suo patrimonio. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo assieme chi è, la sua carriera e quanto guadagna.

Roberto Ciufoli: chi è, altezza, carriera

Nome: Roberto Ciufoli

Altezza: 172 cm

Peso:75 Kg (su L’isola dei famosi 59 Kg)

Data di nascita: 1 marzo 1960

Luogo di nascita: Roma

Nato a Roma il 1° marzo 1960, Roberto Ciufoli è alto 172 cm ed è del segno zodiacale dei Pesci. Dopo gli studi ha iniziato ad insegnare ginnastica e nuoto, per poi decidere di intrarprendere la carriera da rappresentante. Lascia, quindi, anche questa attività per dedicarsi alla sua più grande passione, ovvero la recitazione. Nel 1981 fonda, assieme ad altri nove colleghi, l’Allegra Brigata, con la quale condivide 5 Spettacoli e 2 edizioni del G. B. Show. In seguito, nel 1986, forma La Premiata Ditta, assieme a Francesca Draghetti, Tiziana Foschi e Pino Insegno.

Il noto quartetto comico inizia così a partecipare a varie trasmissioni, raggiungendo l’apice del successo con la sitcom Finché c’è ditta c’è speranza e con il programma Premiata Teleditta. Ciufoli lavora anche in solitaria, tanto da vederlo impegnato in veste di attore, nel 2004, in Don Matteo 4, Don Bosco e Diritto di difesa. Ma non solo, sempre per il piccolo schermo lo vediamo impegnato anche in I ragazzi della III C nel 1989, Incantesimo 9 nel 2007, Distretto di polizia nel 2011 e Rocco Schiavone 2 nel 2018.

Per quanto riguarda il cinema, invece, prende parte a Notte prima degli esami – Oggi del 2007, The Answer, la risposta sei tu del 2016, Un nemico che ti vuole bene del 2018. Molto attivo anche in ambito teatrale, decide nel 2005 di partecipare alla seconda edizione de La Talpa. Ma non solo, nel 2021 partecipa alla nuova edizione de L’Isola dei famosi, condotta da Ilary Blasi.

LEGGI ANCHE >>> Massimiliano Rosolino, quanto guadagna l’ex nuotatore inviato de L’Isola dei Famosi

Roberto Ciufoli: vita privata, ex, moglie, figli

Particolarmente riservato, della vita privata di Roberto Ciufoli si sa davvero ben poco. Nel 1995 è diventato padre del primogenito Jacopo, nato dalla relazione con una costumista di cui non è nota l’identità.

Dal 2004 è sentimentalmente legato a Theodora Bugel, di origini francesi e proprietaria di un negozio di arredamento, con cui è convolato a nozze nel 2011. Dalla loro storia d’amore è nato nel 2016 il secondogenito dell’attore, che si chiama Romeo.

Roberto Ciufoli: quanto guadagna e patrimonio

Come spesso accade quando si tratta di artisti particolarmente apprezzati del mondo dello spettacolo, non è dato sapere a quanto ammontino per l’esattezza i guadagni e il patrimonio di Roberto Ciufoli. Vista la sua carriera, però, è possibile ipotizzare che si tratti di cifre non affatto indifferenti.

A proposito di guadagni, interesserà sapere che, in base ad alcune indiscrezioni, sembra che i concorrenti de L’Isola dei famosi percepiscano minimo dai 5 ai 7 mila euro a settimana. Per questo motivo è possibile ipotizzare che anche lo storico volto de La Premiata Ditta percepisca un cachet simile. Come già detto, comunque, si tratta solamente di rumors e non sono mai giunte conferme in merito da parte dei diretti interessati.

Soffermandosi sull’avventura in Honduras, inoltre, in un’intervista rilasciata a Il Tempo prima di partire, lo stesso Ciufoli ha affermato: “La barca del teatro è affondata miseramente dopo la seconda stagione di divieto di spettacoli dal vivo. Invece di fare il naufrago a Roma, ho la fortuna di farlo su un’isola tropicale“.

LEGGI ANCHE >>> Elettra Lamborghini, quanto guadagna la nota cantante? Patrimonio da capogiro

Roberto Ciufoli: Instagram

Tra gli attori più apprezzati del mondo dello spettacolo nostrano, Roberto Ciufoli ha un account su Instagram attraverso il quale condivide spesso scatti della sua attività professionale ma anche privata.