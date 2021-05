LEGGI ANCHE >>> Superbonus 110%, l’Erario chiede soldi indietro: quali persone dovranno restituirlo

Supermercato, perché non ci sono le finestre? Tutto quello che c’è da sapere

Spesso non ci facciamo caso, eppure è sempre bene ricordare che i supermercati utilizzano alcuni trucchi attraverso i quali invogliare i propri clienti ad acquistare prodotti di cui in realtà non hanno bisogno. In tal senso vengono adottate delle strategie ad hoc, che ci portano a spendere più del previsto. Tra questi si annovera un trucco sotto gli occhi di tutti e che, quasi sempre, riesce a farci cascare. Ma di cosa si tratta?

Ebbene sì, proprio dell’assenza di finestre. In genere i supermercati sono privi di finestre o ne hanno pochissime, proprio perché in questo modo riescono ad incrementare le vendite. Il fatto di non poter guardare fuori, infatti, incoraggia le persone a fermarsi più a lungo nel supermercato e quindi comprare di più. La scarsità di luce naturale, inoltre, sembra contribuisca ad interrompere una sorta di legame con l’ambiente esterno.

In pratica non si ha più una chiara concezione dello scorrere del tempo, restando nel supermercato più tempo del previsto. Ma non solo, dietro alla decisione di non avere finestre si nasconde anche un altro motivo. I neon, infatti, sono in grado di garantire la stessa illuminazione a tutti i prodotti disponibili. Il sole, invece, potrebbe far scolorire le confezioni, rendendoli di conseguenza meno invitanti.