Colpo da urlo per un fortunato giocatore che è riuscito a portarsi a casa una vincita da capogiro grazie al Lotto. Entriamo nei dettagli e vediamo dove è successo.

L’ultimo anno è stato segnato dall’impatto del Covid che continua ancora oggi ad avere delle ripercussioni negative sulle nostre vite, sia dal punto di vista sociale che economico. Al fine di contrastarne la diffusione, infatti, ci viene chiesto di prestare attenzione ad alcuni accorgimenti, con molti imprenditori che hanno dovuto, purtroppo, abbassare le saracinesche delle proprie attività. Riuscire ad affrontare le varie spese risulta pertanto sempre più difficile e per questo non stupisce che siano in tanti a sperare di poter finalmente cambiare il proprio modo di vivere, grazie ad esempio ad una vincita milionaria.

Ne è una chiara dimostrazione il fatto che ogni giorno siano in tanti a tentare la fortuna attraverso uno dei tanti giochi disponibili, come ad esempio il Superenalotto, il Lotto o le scommesse sportive. Pochi numeri che possono contribuire a cambiare la propria esistenza, garantendo una maggiore tranquillità economica. Ovviamente non vi è una formula magica grazie alla quale riuscire ad indovinare la combinazione vincente. Proprio per questo motivo molti decidono di attuare delle strategie diverse, giocando ad esempio i numeri delle date di nascita, interpretando i sogni, oppure puntando sulla casualità. In ogni caso l’lo scopo è sempre lo stesso, ovvero vincere. Una fortuna che colpisce in pochi, con la dea bendata che in alcuni casi sembra però vederci benissimo. Lo sa bene una città fortunata, che nelle ultime settimana ha registrato molte vincite.

LEGGI ANCHE >>> Vince 2 milioni al Superenalotto: i 10 consigli per non perdere la testa

Lotto, colpo da urlo nella città baciata dalla dea bendata: una quaterna, tre terni e sei ambi

La dea bendata ha deciso di baciare il Forlì, dove sono state registrate, nel corso delle ultime settimane, svariate vincite. In particolare, come si evince da Agimeg e Agipronews, è stata realizzata una quaterna al Lotto sulla ruota di Milano da oltre 62 mila euro.

LEGGI ANCHE >>> Gratta e Vinci, anche i ladri tentano la fortuna: bottino da migliaia di euro

5-13-47-52 sono i numeri giocati e che hanno permesso al fortunato giocatore di fare sei ambi, tre terni e una quaterna. In questo modo riesce a portarsi a casa 62.375 euro. Una cifra che non cambia la vita, ma che sicuramente aiuta a garantire una certa tranquillità economica.