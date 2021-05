Da qui la necessità di interventi mirati da parte del governo, come quelli approvati con il Decreto Sostegni, che ha portato con sé importanti novità, come ad esempio l’erogazione di contributi a fondo perduto. Dall’altro canto la macchina amministrativa non si ferma mai, con il Fisco pronto ad effettuare una valanga di controlli, tra accertamenti e lettere di compliance. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo chi finisce nel mirino dell’Agenzia delle Entrate.

Agenzia delle entrate, 100 mila accertamenti in arrivo: ecco chi rischia

Sono tante le attività che negli ultimi mesi hanno registrato un netto calo del fatturato a causa dell’impatto del Covid. Una situazione particolarmente complicata, che ha portato il governo ad erogare delle forme di aiuto a sostegno delle categorie maggiormente colpite. Dall’altro canto la macchina amministrativa, come già detto, non si ferma mai, con l’Agenzia delle Entrate pronta ad effettuare circa 100 mila controlli, tra accertamenti e lettere di compliance, al fine di contrastare l’evasione fiscale.

In particolare a finire nel mirino del Fisco saranno piccole medie imprese, ma anche autonomi e persone fisiche. In questo modo ci cercherà di recuperare circa 14 miliardi di euro, volgendo particolare attenzione all’effettivo possesso dei requisiti necessari per poter beneficiare dei contributi a fondo perduto erogati nel corso degli ultimi mesi. Allo stesso tempo l’ente intende concentrare la propria attenzione sugli spostamenti di capitale da e verso l’estero, riuscendo in questo modo a individuare la portata di soldi che viene depositata oltre i confini nazionali.

Stando a quanto si evince dalla circolare n. 4/E del 7 maggio 2021, ricordiamo: “Al fine di agevolare i contribuenti nel corretto adempimento dei propri obblighi fiscali, riprenderà l’invio delle lettere di compliance dirette a consentire al contribuente di regolarizzare la propria posizione, evitando l’applicazione di sanzioni in misura piena a seguito di successive attività di controllo e accertamento“.