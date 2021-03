In seguito all’approvazione del Decreto Sostegni saranno erogati numerosi contributi a fondo perduto, con molti che iniziano a chiedersi quando arriveranno i soldi.

Il 2020 è stato segnato inevitabilmente dal Covid, che continua ancora oggi ad avere un’influenza negativa sulla nostra esistenza sia dal punto di vista sociale che economico. Il governo ha deciso di adottare una serie di misure restrittive volte a contrastare la diffusione del virus, con ripercussione su molte famiglie che si ritrovano a vivere un periodo di grave crisi economica.

Un momento particolarmente difficile, che vede la necessità di un intervento da parte del governo, chiamato ad intervenire attraverso ad alcune misure ad hoc. Proprio in questo ambito si inserisce il Decreto Sostegni che finalmente è stato approvato dal Consiglio dei Ministri, portando con sé degli aiuti molto attesi. Ma quando arriveranno i soldi? Entriamo nei dettagli e vediamo quali sono le ultime informazioni in merito.

LEGGI ANCHE >>> Reddito di cittadinanza, occhio alle novità: cosa prevede il Decreto Sostegni

Decreto sostegni, occhio ai contributi a fondo perduto: quando i primi accrediti

In seguito al crollo del governo Conte Bis, la guida del nostro Paese è stata affidata a Mario Draghi. Un ruolo particolarmente importante, con il nuovo esecutivo chiamato ad aiutare le persone maggiormente colpite dalla crisi economica. Proprio in questo contesto è stato approvato il Decreto Sostegni che porta con sé degli aiuti a fondo perduto, con molti che iniziano a chiedersi quando arriveranno i primi accrediti.

Ebbene, a tal proposito è bene sapere che bisognerà avere ancora un po’ di pazienza. Per accedere ai contributi a fondo perduto a favore di imprese e partite Iva, ricordiamo, coloro che dovranno presentare per la prima volta la domanda dovranno attendere la messa a disposizione della piattaforma attraverso la quale poter inoltrare le richieste. Queste, molto probabilmente, potranno essere inviate a partire dal prossimo 1° aprile, con i pagamenti che dovrebbero iniziare a partire dall’8 aprile.

LEGGI ANCHE >>> Governo Draghi, dal Decreto Sostegni al caso Astrazeneca: cosa c’è da sapere

Per quanto riguarda gli aiuti alle famiglie, invece, bisognerà fare riferimento all’Inps, con l’istituto che dovrebbe provvedere ad effettuare i primi pagamenti entro il prossimo 15 aprile. Al momento, comunque, si tratta di indiscrezioni. Non resta quindi che attendere comunicazioni ufficiali in merito per sapere quando arriveranno effettivamente i soldi previsti con il Decreto Sostegni.