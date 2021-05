Sempre più spesso i clienti di Poste Italiane rischiano di perdere i propri risparmi a causa di alcuni tentativi di truffa. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo come difendersi.

L’ultimo anno è stato segnato dal Coronavirus che ha portato con sé delle ripercussioni negative sulle nostre vite, sia per quanto concerne le relazioni sociali che economiche. Al fine di limitarne la diffusione abbiamo dovuto cambiare molte nostre abitudini e introdurne delle nuove. Ne sono un chiaro esempio l’utilizzo delle mascherine, oppure il distanziamento sociale. Allo stesso tempo si assiste ad un utilizzo sempre più massiccio degli strumenti digitali, come ad esempio e-mail, ma anche social network ed app di messaggistica istantanea, grazie ai quali poter restare in contatto con amici, parenti e aziende seppur fisicamente lontani.

Proprio il crescente interesse verso nuovi strumenti tecnologici, oltre ai tanti vantaggi, sembra rivelarsi, purtroppo, terreno fertile per i truffatori. Tutti i giorni, infatti, si rischia di dover fare i conti con una delle tante trappole disseminate sul web, come ad esempio la truffa del codice a sei cifre di Whatsapp, oppure assicurazioni auto online inesistenti. Ma non solo, a finire spesso nel mirino dei malintenzionati sono gli utenti di Poste Italiane, che si trovano a dover fare i conti con vari tentativi di raggiro, rischiando molto spesso di cadere nella trappola. Da qui la decisione di Poste Italiane di fornire alcune informazioni su come difendersi da tali truffe. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo cosa c’è da sapere in merito.

Poste, utenti in pericolo a causa di queste truffe: alcune informazioni utili

A partire dall’invio di falsi sms o mail, fino ad arrivare alle truffe tramite social o telefonate da parte di finti operatori telefonici, sono davvero tanti, purtroppo, i tentativi di raggiro a cui bisogna prestare attenzione. Proprio per questo motivo Poste Italiane ha deciso di fornire alcune informazioni ai propri correntisti e titolari di carte PostePay, su come difendersi.

In particolare Poste Italiane ricorda che l’istituto non chiede “mai, telefonicamente e attraverso mail, tramite SMS o messaggi sui Social, di fornire password, dati delle carte, codici OTP, PIN, credenziali, chiavi di accesso all’home banking o altri codici personali“. Proprio per questo motivo, nel caso in cui giunga una comunicazione con una richiesta di questo tipo è bene prestare la massima attenzione e soprattutto non fornire i propri dati.

In particolare si consiglia di:

Non rispondere mai a e-mail, sms, chiamate o chat da call center in cui vengono chiesti i propri codici personali.

Verificare sempre l’attendibilità del mittente della e-mail.

Non scaricare allegati e non cliccare su link contenuti in messaggi sospetti.

Non inserire mai informazioni personali sui eventuali siti proposti.

Cancellare il messaggio ricevuto.

Nel caso in cui ci si imbatta in un tentativo di truffa, quindi, Poste Italiane invita a segnalare la situazione all’indirizzo antiphishing@posteitaliane.it. Ma non solo, al fine di prevenire eventuali inconvenienti, Poste invita ad utilizzare il servizio gratuito di push notification disponibile grazie all’App. In questo modo è possibile ottenere informazioni in tempo reale sulle varie operazioni effettuate attraverso il proprio conto o carte ed intervenire in caso di frode.

In alternativa è possibile attivare il servizio di notifica tramite SMS sul proprio cellulare. In ogni caso la parola d’ordine è diffidare sempre e comunque da messaggi che richiedono l’invio di dati personali o codici di accesso, in quanto si tratta di tentativi di truffa.