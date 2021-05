Cantanti di Amici di Maria De Filippi, ecco quanto hanno guadagnato Sangiovanni, Deddy, Tancredi e Aka7even grazie all’esperienza nel noto talent show.

Anche quest’anno Amici di Maria De Filippi si è rivelato un vero e proprio successo, con il noto programma che è riuscito per l’ennesima volta a conquistare l’interesse e l’affetto del pubblico a casa. Giunto ormai alle fasi conclusive della stagione, sabato 15 maggio si disputerà la finale, che incoronerà il vincitore del talent show. A contendersi il titolo saranno Aka7Even, Alessandro, Deddy, Giulia e Sangiovanni, che sono appunto i finalisti di Amici 20.

Una finale particolarmente attesa, con gli allievi della scuola più conosciuta d’Italia che continuano ad impegnarsi al massimo pur di riuscire a realizzare i propri sogni. A tal proposito molti protagonisti di questa edizione hanno già raggiunto dei primi importanti traguardi, soprattutto grazie al successo riscosso con i loro inediti. Non stupisce, quindi, che siano in tanti ad essere curiosi di conoscere qualcosa in più su di loro, come ad esempio a quanto ammontino i guadagni di Sangiovanni, Deddy, Tancredi, Aka7even. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo quali siano le informazioni in merito.

Amici, quanto guadagnano Sangiovanni, Deddy, Tancredi e Aka7even con i loro inediti

Come spesso accade, non è dato sapere a quanto ammontino per l’esattezza i guadagni di Sangiovanni, Deddy, Tancredi e Aka7even. Come si evince da Money, comunque, interesserà sapere che, in genere, per ogni cd in copia fisica venduto un artista riceve tra 1.17 e 1.60 euro. Per ogni canzone scaricata, invece, il cantante dovrebbe percepire tra gli 11 e i 16 centesimi. Visto il grande successo riscosso dagli allievi della scuola più conosciuta d’Italia, quindi, è possibile immaginare che si tratti di cifre non indifferenti.

In particolare stando ad alcune indiscrezioni trapelate in rete, così come riportato dal Corriere dello Sport, sembra che:

Sangiovanni sia il cantante che abbia registrato, al momento, i maggior incassi. Grazie ai brani Lady e Tutta la notte, ricordiamo, ha conquistato due dischi d’oro e uno di platino. In particolare grazie a Lady avrebbe incassato 117.590 euro mentre con Tutta la notte 57.250 euro.

Aka7even, con il brano Mi manchi avrebbe incassato 73.100 euro.

Deddy, grazie al brano Con il cielo contromano, avrebbe guadagnato 43.700 euro.

Tancredi, eliminato in semifinale, avrebbe incassato 32.680 euro grazie a Las Vegas.

Come già detto, comunque, si tratta solamente di indiscrezioni e non sono giunte conferme in merito agli effettivi compensi dei cantanti di Amici.