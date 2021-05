Bianca Berlinguer, sapete quanto guadagna la conduttrice? Chi è, Età, padre e carriera

Quanto guadagna Bianca Berlinguer, e quanto nella sua carriera ha guadagnato, la famosa conduttrice di Cartabianca.

Spesso ci lasciamo trascinare da una curiosità in particolare, quando vediamo un personaggio televisivo, al di là di quale lavoro esso svolga. Vale a dire: “Quanto guadagna?”. Anche la famosissima conduttrice, Bianca Berlinguer può vantare uno “stipendio” niente male.

Bianca Berlinguer quanti anni ha

Biancamaria Berlinguer, nacque a Roma il 9 dicembre 1959. Pertanto oggi, ha 61 anni.

Bianca Berlinguer figli

La giornalista e conduttrice tv legata alle emittenti Rai, è stata dapprima sposata con un collega, Stefano Marroni, poi in seconde nozze, con il politico, Luigi Manconi, da cui ha avuto la sua unica figlia. Giulia Manconi è giovanissima, ed è nata nel 1998.

Bianca Berlinguer e Corona

Innanzitutto, specifichiamo che si parla di Mauro Corona, vulcanico scrittore ospite fisso a Cartabianca. Diciamo che Corona non si distinse, in una delle sere che ha reso famoso il dibattito tra lui e la conduttrice, per galanteria e modi. Corona, apostrofò così la sessantunenne: “Se mi vuole qui tutta la stagione, mi fa dire le cose. Altrimenti la mando in malora e me ne vado. Da stasera la trasmissione se la conduce da sola, gallina. Stia zitta, gallina!”. Diciamo non proprio un atteggiamento da gentleman.

Bianca Berlinguer marito

Dicevamo che l’attuale marito della Berlinguer è un politico. Ebbene, trattasi di Luigi Manconi, che è conosciuto anche con il suo pseudonimo, Simone Dessì. Il politico sassarese, è anche sociologo ed un critico musicale, oltre che un docente universitario. Al momento, è impegnato col Partito Democratico.

Bianca Berlinguer padre

Per chi non lo sapesse, Bianca Berlinguer è la prima di quattro figli di Enrico Berlinguer, storico segretario del Partito Comunista Italiano, deceduto a Padova il giorno 11 giugno 1984. Gli altri figli, sono Maria Stella, Marco e Laura.

Bianca Berlinguer Instagram

Mancante del “bollino blu”, non è sicuro al 100% che sia la stessa signora Berlinguer a seguire di persona il profilo che porta il suo nome. Ad ogni modo, su Instagram, sono condivisi su bianca.berlinguer, molti spezzoni delle sue trasmissioni. I follower, al momento sono 11.500 circa.

Bianca Berlinguer quanto guadagna in RAI

L’ex conduttrice del Tg3, oggi ha un programma tutto suo, molto interessante e seguito: Cartabianca. Quanto percepirebbe quindi ad oggi, la conduttrice? Pare che la Rai abbia deciso per lei, che meriti uno stipendio di circa 240mila euro annui.