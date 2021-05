Qualche offerta arriva con la primavera: un’ondata di risparmio che consentirà a parecchi utenti di salvare più di qualche euro sulle spese del gas.

La strategia del risparmio ci accompagna in ogni momento. A volte persino senza che ce ne rendiamo pienamente conto. Tuttavia, il piano per sbarcare il lunario senza svenarsi nelle uscite domestiche passa inevitabilmente da altro. Innanzitutto nella scelta delle utenze. Centellinare con cura l’utilizzo di luce, acqua e gas potrebbe non essere poi così necessario se dall’altra parte agisce un erogatore del servizio non eccessivamente esagerato nel calcolo dei consumi. E di esempi virtuosi ce ne sono. In sostanza, scegliere accuratamente a chi affidarsi per la gestione delle utenze potrebbe senz’altro risparmiarci un po’ di fatica.

Maggio 2021 potrebbe essere una buona occasione per pensarci. Come riferisce Facile.it, infatti, in fatto di offerte il mese primaverile per eccellenza arriva a proposito, proponendo alcune opportunità sul piano del risparmio. Tre offerte per tre importanti occasioni, utili a non lasciarsi bucare il portafogli e, soprattutto, a utilizzare le utenze domestiche senza il timore di dover soffrire il freddo per non dover soffrire l’esborso da record.

Gas, attenzione all’offerta: Green Gas di Alperia

Quella di Alperia è certamente una bella occasione. Innanzitutto un contratto a prezzo indicizzato e soprattutto uno sconto del 15% sulla componente gas (ossia il costo della materia prima). Altra variabile importante, una fornitura di gas alla tariffa di 0.1957 €/Smc, tutto in digitale, così come la gestione del contratto, utilizzabile anche via app. Anche il servizio di bolletta web garantisce parecchio risparmio, oltre all’attivazione che sarà gratuita. Per pagare le bollette, si potrà optare per un addebito direttamente su conto corrente bancario.

Special Gas 50 di Enel

Prezzo bloccato sulla materia gas, con prezzo fisso e invariabile (non invariato) per ben 12 mesi dall’attivazione. Una promozione di fatto, che prevedrà una tariffazione di 0,3490 €/Smc. Anche qui, tutto in digitale e gestione dell’offerta tramite app Enel Energia, servizio web per le bollette al fine del risparmio sui costi delle fatture e attivazione gratuita. Di nuovo, possibilità non trascurabile dell’addebito bancario a zero commissioni.

Iren 10 Per Tre Gas – Iren

Qui la componente gas è bloccata per due anni e l’offerta prevede anche un bonus di 30 €. Il quale, potrà materializzarsi nel seguente modo: sconto di 10 € sulla prima bolletta, un altro su quella del primo semestre e un terzo su quella del dodicesimo mese di fornitura. Tanto per festeggiare l’anno di contratto risparmiando 10 euro. Anche la tariffa è vantaggiosa: 0,2890 €/Smc. E naturalmente solita gestione via app (Iren You in questo caso) e servizio bolletta web. Attivazione gratuita anche qui e doppia possibilità per la bolletta.