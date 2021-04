Ottime notizie per coloro che desiderano fare degli ottimi acquisti tecnologi. A partire dagli smartphone di ultima generazione fino ad arrivare a lavatrici e monopattini, MediaWorld propone dei prezzi davvero imbattibili.

Gli ultimi mesi sono stati segnati dall’impatto del Coronavirus, che ci ha portato a cambiare molte nostre abitudini. Basti pensare al distanziamento sociale, all’utilizzo della mascherina, ma anche al coprifuoco e le varie limitazioni negli spostamenti. Ma non solo, sempre più lavoratori si ritrovano alle prese con lo smart working, mentre gli studenti hanno dovuto fare i conti con una scuola diversa dal solito, a causa della didattica a distanza. Un nuovo modo di interagire e comunicare, che porta a dover fare i conti con un utilizzo crescente dei vari strumenti tecnologici, come ad esempio computer, ma anche tablet e smartphone.

Tutti prodotti indubbiamente utili, ma che allo stesso tempo richiedono un esborso economico che finisce spesso per incidere sul budget delle famiglie. Proprio per questo motivo sono in tanti ad essere alla ricerca di prezzi vantaggiosi, come quelli proposti ad esempio da MediaWorld. Grazie alle offerte del Solo per oggi, infatti, è possibile acquistare prodotti di qualità a prezzi imbattibili. A partire dagli smartphone, passando per i monopattini, fino ad arrivare agli elettrodomestici, vi è davvero l’imbarazzo della scelta. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo alcune delle offerte disponibili che, ricordiamo, terminano in giornata.

LEGGI ANCHE >>> Cashback, utilizzarlo per gli acquisti online è possibile: ecco come

Mediaworld, smartphone Samsung a prezzi imbattibili, ma solo per oggi: occhio alle offerte

Come al solito Mediaworld, grazie al Solo per Oggi, proponi vari prodotti con prezzi molto più bassi rispetto a quelli originali. Dei prezzi davvero imbattibili, con il colosso del settore della tecnologia, che ancora una volta non delude le aspettative. Ne è un chiaro esempio lo smartphone Samsung Galaxy S21, serie 5G, con 256 GB e fotocamera con risoluzione 8K, disponibile al prezzo di 749 euro. Se invece preferite la versione del Samsung Galaxy S21 da 128 GB, dovete sapere che, solo per oggi, è acquistabile a 699 euro.

Restando sempre in casa Samsung, inoltre, dovete sapere che nella giornata di oggi è possibile acquistare a soli 159,99 euro il Galaxy A12 da 128 GB, disponibile nella versione sia black che white. Per gli amanti dei prodotti Apple, invece, ricordiamo che Mediaworld offre la possibilità di acquistare un iPhone 11 Pro da 64 GB, verde notte, a soli 799 euro.

LEGGI ANCHE >>> Bonus TV, occhio ai requisiti: come funziona e a chi spetta

Oltre agli smartphone, è possibile acquistare tanti altri prodotti a prezzi particolarmente vantaggiosi. Tra questi si annovera il monopattino NINEBOT KickScooter Air T15E Powered by Segway in grado di raggiungere una velocità massima di 20 km/h e autonomia per 12 km, acquistabile a 595 euro. Ovviamente questi sono solo alcuni dei prodotti di qualità, a prezzi da urlo, messi a disposizione da Mediaworld. Non vi resta quindi che consultare le varie offerte Mediaworld del Solo per oggi e scegliere il prodotto più adatto alle vostre esigenze.