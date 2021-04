Tim regala l’opportunità di provare la nuova rete di ultima generazione per tre mesi: scopriamo come fare.



La rivoluzione tecnologica non si ferma: il 5G sarà alla portata di tutti e permetterà di essere connessi in modo più veloce e diretto. Oggi noi di Contocorrenteonline Vogliamo parlarvi di un’opportunitá offerta dal Tim: 3 giorni di traffico internet gratis alla velocità del 5g. Vediamo nello specifico come usufruirne.

La magia del 5G con Tim

Con il termine 5G indichiamo l’insieme di tecnologie di telefonia i cui standard definiscono la quinta generazione della telefonia mobile con una significativa evoluzione rispetto alla tecnologia 4G/IMT-Advanced. La vera rivoluzione di questa rete è che la velocità può arrivare a superare i 10 gigabit al secondo.

Per poter utilizzare la rete, è necessario procurarsi un dispositivo compatibile: infatti non tutti gli smartphone, sono dotati della tecnologia avanzata per potersi collegarsi al 5G. La Tim però, dà l’opportunità ai nuovi clienti di provare la nuova rete, anche acquistando un nuovo dispositivo mobile: ovvero chiunque acquisti un nuovo smartphone TIM 5G, per tre mesi può provare gratis la navigazione con la velocità delle nuova rete.