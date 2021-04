Il premier Draghi garantisce nuove risorse per i giovani under 35 interessati all’acquisto di un’abitazione. Obiettivo mutuo al 100%.

Resilienza sì, ma anche sguardo al futuro. Sembra essere questa la ricetta del Piano nazionale di ripresa e resilienza, pensato dal governo Draghi per far fronte all’emergenza sanitaria nell’immediato e costruire le basi per la ripartenza. Un Piano che, almeno sulla carta, “guarda alle prossime generazioni”. Non solo nei provvedimenti immediati ma anche in termini di pianificazione. Ad annunciarlo è lo stesso presidente del Consiglio, che parla del varo di nuove misure a sostegno dei giovani, soprattutto in ottica famiglia. Secondo il premier, infatti, sono “previste altre risorse per aiutare i giovani a contrarre un mutuo per acquistare una casa”.

Agevolazioni mirate quindi, da porre accanto al piano per i 191,5 miliardi attesi dall’Europa e pensato al fine di snellire le procedure per i giovani nell’acquisto della prima casa. Una mossa che sulla carta dovrà anche incentivare i giovani a lasciare l’abitazione dei genitori e formare una propria famiglia. Prospettiva non semplice vista la crisi (basti pensare ai matrimoni rimandati più volte e alla situazione lavorativa generale) ma che richiede comunque un piano d’intervento. E dal momento che l’acquisto di una casa è senza dubbio la spesa più gravosa, il governo punta all’alleggerimento del filtro.

Mutuo prima casa, lo Stato fa una promessa ai giovani: pronte nuove agevolazioni

L’obiettivo dell’esecutivo, in sostanza, è garantire un più facile accesso al mutuo del 100%. Niente di definito ancora ma comunque un ulteriore sgravio fiscale previsto per l’accensione di un prestito per l’acquisto della prima casa. Destinatari del futuro provvedimento, i giovani under 35 interessati ad acquistare un’abitazione anche se, per il momento, non è chiaro quanti saranno i fondi stanziati. Probabilmente si andrà a rimpinguare il Fondo mutui prima casa di Consap, con dotazione residua di quasi 207 milioni di euro e già corredato dai 100 milioni del Decreto Crescita.

Il Fondo, per il momento, concede garanzie statali sui mutui inferiori ai 250 mila euro, valido sia per l’acquisto che per pratiche quali la ristrutturazione e la riqualificazione energetica. Sempre in ottica prima casa. La quota di capitale liquidata tocca il 50% qualora il contraente del mutuo risulti inadempiente. Quasi certamente, le nuove risorse interverranno in questo senso. Anche per stimolare un trend che, rispetto a un anno fa, sembra paradossalmente in miglioramento. Secondo la Centrale Rischi Finanziari, infatti, le istruttori sarebbero quantomeno non in ulteriore calo: -20%, a dispetto di un andazzo generale vicino al -25%. Forse è un buon segno.