Buone notizie per tutti coloro alle prese con le rate del mutuo. In determinati casi, infatti, è possibile non pagare gli interessi. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo cosa c’è da sapere in merito.

A partire dai prestiti per l’acquisto dell’automobile, fino ad arrivare al mutuo per la casa, sono davvero tante le forme di finanziamento a cui è possibile accedere. Non sempre, infatti, si è in possesso della somma di denaro necessaria per riuscire a esaudire i propri desideri. Proprio per questo motivo, quando possibile, si decide sempre più spesso di rivolgersi a un istituto di credito, in modo tale da poter avere in poco tempo un prestito in grado di rispondere alle proprie esigenze.

Ovviamente, in quanto prestito, si tratta di somme che dovranno essere restituite, avendo l’accortezza di pagare anche i relativi interessi. Proprio quest’ultimi finiscono spesso al centro dell’attenzione, in quanto considerati da alcuni particolarmente elevati. A tal fine interesserà sapere che in determinati casi è addirittura possibile pagare le rate del mutuo senza dover pagare più gli interessi. Ma in quali casi? Entriamo quindi nei dettagli e vediamo cosa c’è da sapere in merito.

Mutuo, non pagare gli interessi è possibile: tutto quello che c’è da sapere

Come già detto vi sono alcuni casi in cui è possibile non pagare gli interessi sul mutuo. Questo, ovviamente, avviene in presenza solamente di determinate situazioni. Tra queste si annovera il caso della nullità per usura. Al fine di capire in quali casi è possibile pagare il mutuo senza interessi, è bene ricordare che quest’ultimi non possono essere applicati in modo autonomo, ma devono rispettare una determinata soglia.

Si tratta dei cosiddetti livelli dei tassi legali, che ogni tre mesi vengono pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale. Nel caso in cui i tassi applicati sul proprio prestito risultino superiori, ecco che è possibile richiedere la nullità parziale del mutuo. Viene definita parziale, in quanto riguarda solamente la parte degli interessi e non del capitale. Quest’ultimo, infatti, deve essere comunque restituito.

Se avete il dubbio che il tasso di interesse applicato al vostro mutuo sia particolarmente alto, quindi, vi conviene rivolgervi ad un esperto del settore in modo tale da poter verificare se si tratti realmente di un tasso di usura. In quest’ultimo caso, infatti, è possibile pagare il mutuo senza interessi.