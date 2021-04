Una crema per il viso, il suo ciondolo preferito, un libro che la farà sognare: tutto quello che possiamo regalare per la festa della mamma.

La festa della Mamma è una festa antichissima e viene celebrata in onore della figura della madre, della maternità e dell’influenza sociale delle madri. In Italia la festa cade la seconda domenica di maggio.

In occasione di quest’evento, vogliamo segnalarvi alcuni regali, pensati proprio Per la donna più importante della nostra vita. Regali semplice ed originali che le scalderanno il cuore. Non è importante il prezzo o la grandezza dell’oggetto, Le idee regalo per la Festa della Mamma possono essere diverse, dal pensierino più economico al dono più pregiato: quel che conta è sempre il pensiero ( ed il cuore che mettiamo per farlo). Vediamo insieme qualche idea.

Regalo perfetto per la festa della mamma

Non è mai facile scegliere il regalo adatto ad una persona alla quale si vuole bene: noi vogliamo aiutarvi a selezionare l’omaggio perfetto. Pensate bene alla sua personalità e valutate quale potrebbe essere il miglior gesto per sorprenderla. Non è necessario spendere cifre esorbitanti per fare il regalo giusto: dovete seguire il vostro cuore, e scegliere cosa potrebbe far felice e soprendere il nostro affetto più grande. Noi di Contocorrenteonline Abbiamo stilato una lista per le migliori idee regalo per la Festa della Mamma 2021. Vediamola insieme.

Innanzitutto per scegliere un regalo, dovete stabilire un budget, ovvero, selezionare un massimo che siete disposti a spendere.

Una volta stabilito quanti duro avete a disposizione, iniziate a scegliere con cura. Se la vostra mamma, è una donna golosa, non potete sbagliare: regalatele una scatola di cioccolatini, dei Baci Perugina da 200 grammi, renderà il vostro pensiero, dolce ma soprattutto buono e dolce. Se è appassionata di cucina, non potete non selezionare un libro di ricette. Scegliete quello di Benedetta Rossi, cuoca del famoso programma “In cucina da Benedetta”. Un libro facile e veloce che aiuti a spezzare la routine, (per i più piccoli, invece, abbiamo pensato ad un libro da completare insieme per scrivere la propria storia e conservare un ricordo importante per il futuro).

Se vostra madre è amante dei fiori, con soli 20 euro è possibile acquistare l’Azalea della Ricerca AIRC disponibile in diversi colori (bianca, rosa, rossa e screziata ma non possibile sceglierli). Un omaggio che permette di fare una buona azione oltre che un bellissimo omaggio.