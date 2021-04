Il tesoro inaspettato potrebbe essere in casa nostra. Monete spesso nemmeno considerate che oggi valgono una fortuna.

Una fortuna, un vero e proprio tesoro magari proprio in casa nostra. Un tesoro inaspettato magari avuto tra le mani e forse addirittura svanito per sempre. La moneta da 200 lire, un vecchio ricordo di casa nostra, potrebbero oggi valere una fortuna. Chissà quante ne abbiamo viste e chissà quante di queste, oggi, hanno un valore davvero inaspettato. La fortuna, spesso, arriva per caso, ma bisogna saperla cogliere per non sprecare tutto.

Monete passate quasi inosservate, magari per lo scarso valore che spesso nel tempo abbiamo dato loro. Ora le stesse monete tornano prepotenti tra le pagine dei collezionisti, e spesso tra i sogni di questi. Fiori di conio dalla giusta datazione che possono valere davvero una fortuna. Magari in casa nostra, o chissà dove, riposti in un vecchio borsellino o conservate alla buona, potrebbero esserci proprio loro ad attendere di essere riscoperte.

Il tesoro che non ti aspetti: il reale valore di questi preziosi pezzi ormai da collezione

La 200 lire, in circolo negli ultimi decenni dello scorso secolo, può riservare per alcune sue versioni delle sorprese davvero impensabili. Un esempio concreto può essere la 200 lire coniata nel 1977 dal peso di 5 grammi ed il diametro da 2,4 centimetri in bronzital. Questo esemplare è, di fatto, quello più ricercato di sempre dai collezionisti di mezzo mondo. In buone condizioni, parliamo di un valore che si avvina molti ai 100 euro a pezzo.

Ma il vero tesoro è in realtà un altro. Parliamo sempre del 1977, ma di una versione della vecchia 200 lire, messa in circolo per errore. Si trattava, insomma, di una versione di prova. Infatti, in un angolo della moneta è riportata proprio la scritta “prova”. Nel caso di un fior di conio, il valore della moneta in questione potrebbe raggiungere molte migliaia di euro.

Un vero tesoro insomma, magari nascosto chissà dove, in casa vostra. Occhio alle cose riposte da anni, magari proprio li potrebbe nascondersi il pezzo più pregiato della vostra collezione.