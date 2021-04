Colpo da urlo per un fortunato giocatore che è riuscito a portarsi a casa una vincita da capogiro grazie al 10 e Lotto. Entriamo nei dettagli e vediamo dove è successo.

A partire dalle bollette, passando per l’alimentazione, fino ad arrivare alle varie necessità quotidiane, sono davvero tante le spese con cui dover fare continuamente i conti. Non stupisce, quindi, che molti sperino di poter cambiare il proprio modo di vivere, grazie ad esempio ad una vincita milionaria. Ne è una chiara dimostrazione il fatto che ogni giorno siano in tanti a tentare la fortuna attraverso uno dei tanti giochi disponibili, come ad esempio il Superenalotto, il Lotto o le scommesse sportive.

Pochi numeri che possono cambiare la propria esistenza, garantendo una maggiore tranquillità economica. Come è noto non vi è una formula magica grazie alla quale riuscire ad indovinare la combinazione vincente. Proprio per questo motivo sono in tanti ad attuare strategie diverse, giocando ad esempio i numeri delle date di nascita, interpretando i sogni, oppure puntando sulla casualità. In ogni caso l’obiettivo è uno solo, ovvero quello di vincere. Una fortuna che colpisce in pochi, come ad esempio un fortunato giocatore che è riuscito a portarsi a casa una vincita da capogiro grazie al 10 e Lotto.

10 e Lotto, baciato dalla fortuna: gioca due euro e ne vince 2.500.000

Vincita da urlo a Vico del Gargano, in provincia di Foggia, dove un fortunato giocatore è riuscito a vincere ben 2.500.000 euro grazie al 10 e Lotto. Stando a quanto si evince da Stato Quotidiano, la vincita è stata registrata in data 24 aprile presso una tabaccheria del posto, in seguito ad una giocata di soli 2 euro.

A tal proposito il signor Duilio Tramontin, titolare della ricevitoria, ha spiegato che si tratta di un 70enne del posto. “Pensava di aver vinto 50.000 euro, poi dopo aver ottimizzato stava quasi per svenire“. Una vincita da urlo, che permette senz’ombra di dubbio al fortunato vincitore di poter vivere una vita più tranquilla dal punto di vista economico, grazie ad una somma milionaria.