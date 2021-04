Arisa fu regina di stile a Sanremo indossando gioielli che provocarono più di una polemica. I fan restarono increduli per il prezzo del suo collier di diamanti.

Arisa è giudice di Amici e fino ad oggi nel salotto di Maria De Filippi, il suo outfit è sempre stato più sobrio rispetto a Sanremo. Forse perché i gioielli indossati nella kermesse ligure avevano scatenato una miriade di polemiche.

Era stato un festival all’insegna del lusso e dello sfarzo, mai come quest’anno abbiamo visto sfilare outfit così elaborati e costosi. Dopo l’incidente di Elodie, durante la seconda puntata, dove abbiamo scoperto il valore dell’orecchino griffato Bulgari della collezione “Vyper” (ben 50 mila euro) anche Arisa ha fatto parlare di sè più per quello che indossava che per la sua canzone. Arisa sfoggia un collier ricoperto di diamanti, da un valore inestimabile, griffato Cartier. Quanto costerà il gioiello???

Quanto costa la collana di Arisa? “Quanto una casa”

Arisa durante la serata finale aveva dato una svolta sorprendendo tutti: niente più mise maschili, ma un abito femminile molto sensuale, firmato Maison Margiela. Un look da capogiro, che ha reso la cantante una vera “femme fatale”. Ad attirare l’attenzione degli spettatori però, non era stato solamente il suo abito, bensí la collana indossata per arricchire il look: un prezioso gioiello in oro giallo e diamanti di Cartier della collezione “Just Un Clou“. Il costo del gioiello: 99mila euro. Durante la prima esibizione aveva indossato un bracciale della stessa linea.

Le reazioni del pubblico dopo aver rivelato il prezzo del gioiello

Il gioiello però, come detto, aveva suscitato non poche critiche sui social network. In tanti, infatti, notarono il costoso modello e commentarono su Twitter, non condividendo una scelta così dispendiosa in un momento così delicato per il nostro paese. «Ma quanto costa?». E ancora: «È molto preziosa…». Poi c’è chi spiega: «Si tratta di un collier Cartier, ma vale quanto una casa”. Inoltre, Rosalba ha sfoggiato anche un anello Cartier da 11900 euro».