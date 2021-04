La colazione consumata al volo e quel Gratta e vinci acquistato per sfidare la sorte per provare a svoltare definitivamente.

Un fortunato giocatore ha vinto la bellezza di 5 milioni di dollari mentre faceva colazione. Un gratta e vinci acquistato nel solito negozio, il Valley Fresh Market di Solvang, in California. L’uomo ha ordinato una colazione ed acquistato per pochi dollari un biglietto Gratta e vinci. La fortuna ha voluto sorridergli ed il premio che si è aggiudicato, è di quelli che cambiano la vita, assolutamente. La notizia si è subito sparsa in tutta la zona.

Il vincitore è un uomo del posto, abituale frequentatore del negozio che ha sfornato il Gratta e vinci milionario. Il proprietario del negozio ha infatti ammesso che l’uomo è un suo cliente abituale e che a questo punto è davvero felice per questa prima grande vincita realizzata presso la sua attività. La vincita può far si che sempre più clienti entrino li, per acquistare biglietti fortunati.

Una colazione da milionari: ora si spera che la cosa porti fortuna al negozio

A questo punto la speranza del titolare del negozio, come anticipato è quella che la sua attività venga presa di mira da giocatori a caccia del biglietto fortunato. Spesso succede che le ricevitorie che sfornano a ripetizione vengano letteralmente prese d’assalto dalla folla di giocatori alla ricerca della combinazione vincente, che possa cambiargli la vita. Nel frattempo si attende la commissione di vincita che spessa all’attività in questione.

Parliamo di circa 25mila dollari, in questo caso, una somma che il titolare del negozio utilizzerà per pagare le spese e le bollette della sua attività, che ha aperto da soli due anni, troppo pochi per produrre un netto profitto. La fortuna, insomma, ha bussato alla sua porta.

La felicità è davvero tanta, per i 5 milioni conquistati dal fortunato giocatore e per la fortuna che, si spera, da questo momento in poi possa letteralmente travolgere a fortunata attività commerciale che ha venduto il biglietto milionario.