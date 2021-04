Succede che si perda per strada un borsello con soldi assegni e documenti all’interno. E succede che qualcuno lo ritrovi. E cambiano le reazioni.

Alzi la mano chi non ha mai sperato di trovare a terra un portafogli pieno zeppo di soldi. Qualche volta succede ma quel portafogli – o borsello come nel nostro caso – non sono di chi li trova anche se i soldi fanno gola a tutti. E allora succede che la reazione dei ‘fortunati’ sia sempre diversa. C’è chi tiene i soldi e restituisce i documenti per posta, chi butta il portafogli vuoti nei bidoni dell’immondizia. E c’è chi si mette al posto del malcapitato che ha perso tutto, e si prodiga per restituire tutto: soldi compresi.

E’ successo ad un 17enne di Siena, si chiama Alberto, come scrive Leggo. Un minore al quale i soldi farebbero gola eccome con tutti i progetti che può avere nella testa. Ma non ci ha nemmeno pensato ai suoi progetti e ha fatto il più bel gesto possibile.

Un borsello trovato a terra tra le mani, ma non era suo: dentro c’erano 5mila euro

Quando il 17enne ha visto il borsello a terra, non ha avuto esitazioni. Gli ha dato un’occhiata e ha capito che doveva averlo perso un commerciante o un imprenditore: All’interno infatti c’erano 900 euro in contanti, due assegni per un totale di 4mila euro. Il ragazzo ha contattato subito le forze dell’ordine. Ben presto la notizia ha fatto il giro dei social e gli utenti si dividono: chi applaude al gesto del giovane, chi, al contrario, ironizza sul gesto: “evidentemente di soldi ne aveva già il ragazzo”, è il commento più pungente.

Gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico hanno poi rintracciato subito il proprietario, si tratta proprio del gestore di un’attività commerciale, il denaro e i documenti erano legati all’esercizio. Il proprietario non credeva ai suoi occhi quando gli è stato restituito il borsello integro e a quanto sembra farà un regalo al 17enne per ringraziarlo di un gesto tanto nobile.