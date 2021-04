Oggetti che oggi, probabilmente nemmeno consideriamo ma che nascondono un potenziale davvero prezioso, tutto da scoprire.

Molti oggetti, spesso anche di uso quotidiano nascondono un potenziale davvero prezioso, solo che nella maggior parte dei casi, nemmeno ne siamo a conoscenza. Parliamo di oggetti che potrebbero aumentare il proprio valore nel corso degli anni che verranno. Oggetti che oggi possono essere acquistati per cifre quasi irrisorie, ma che, tra qualche anno, potrebbero valere non poco. Basta soltanto ricevere le giuste informazioni.

In questo caso, parliamo di oggetti che da qui, a dieci anni, possono realmente acquisire tanto valore. Parliamo, nell’articolo che segue, di due oggetti in particolare, gli articoli da regalo di David Linley ed i libri per bambini. Articoli da regalo e libri. Qualcosa che oggi può essere si può acquistare a poco ma che con molta probabilità, nel giro di qualche anno potrebbe vedere il suo valore assolutamente aumentato.

Gli oggetti che possono valere una fortuna: David Linley ed i suoi prodotti

Oggetti di assoluto valore, oggi quasi introvabili, figurarsi tra dieci o quindici anni, sono i libri per bambini. I cosiddetti “pop-up-books”, praticamente i libri con le figurine che si animano all’apertura delle singole pagine. Parliamo di oggetti risalenti agli anni settanta e ottanta, che oggi, sono praticamente introvabili. Sempre tra i libri, un occhio di riguardo, in quanto a potenziale valore, a quelli di Rod Campbell e Eric Hill.

Passando a David Linley, nipote della Regina d’Inghilterra, da notare come alcuni suoi suggerimenti possano in effetti diventare prodotti di assoluto valore tra qualche anno. Attraverso il suo sito web Linley, offre spunti davvero interessanti, come un segnalibro in palissandro a forma di graffetta, del valore di 19 sterline.

Oppure un set composto da 10 matite in scatola, al costo di 15 sterline. Oggetti che, assicura, varranno un bel po’ tra qualche anno.