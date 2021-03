Una scoperta sensazionale arrivata per caso. Un tesoro dal valore inestimabile proprio sotto i piedi, ogni giorno, senza saperne nulla.

La scoperta sensazionale, arriva ad opera di un bambino di soli sei anni. Non poteva immaginare cosa avesse trovato, e le sue intenzioni erano tutt’altro che spettacolari. Voleva soltanto cercare vermi, grazie ad un kit di ricerca regalatogli per Natale. Niente di sensazionale, niente di eccezionale insomma. Il piccolo, voleva soltanto giocare, dilettarsi nella caccia al viscido compagno di scoperte. E invece, si è ritrovato tra le mani un vero e proprio tesoro.

La notizia arriva dall’Inghilterra, dove il piccolo, nel giardino dei casa, era a caccia di vermi, con l’aiuto del kit regalatogli per Natale. Il ritrovamento, all’improvviso, di uno strano oggetto a forma di corno, dalle sembianze di un dente o di un artiglio. Il piccolo mostra l’oggetto al padre. L’uomo, ne pubblica una foto su una pagina Facebook per appassionati di fossili. La risposta degli esperti, lascerà tutti a bocca aperta. La scoperta è sensazionale.

Bambino cerca vermi ma trova un tesoro: la scoperta è davvero eccezionale

La datazione del reperto ritrovato dal bambino nel giardino di casa, mentre era alla ricerca di vermi, ha davvero lasciato tutti a bocca aperta. Si tratta di un corallo Rugosa, la cui origine può essere identificata tra 251 e 488 milioni di anni fa. Parliamo di era Paleozoica, era in cui tutti i continenti erano, in pratica un tutt’uno, e la stessa Inghilterra, era ancora immersa nelle acque. Una scoperta sensazionale, inimmaginabile per come è arrivata.

A questo punto la famiglia del piccolo spera che il locale museo di geologia valorizzi la scoperta fatta. Una scoperta davvero sensazionale che colpisce per le incredibili modalità con le quali è arrivata. Pura casualità, ricerca di vermi, ed invece, per le mani un vero e proprio tesoro.

Una scoperta che farà discutere ancora per molto, e che di certo porterà tantissime persone e guardare meglio in giardino, la prossima volta.