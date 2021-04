Quali sono le monetine da 1 centesimo che valgono molto più del loro valore nominale e farebbero la nostra fortuna

Collezionare monete, lo sappiamo, è un hobby di molti e per chi non ci tiene a conservarli può essere un vero e proprio business. Soprattutto, c’è la possibilità che a breve scompaiano le monete da 1 e 2 centesimi, quindi perché semplicemente non venderli?

Ci sono alcune monetine che nonostante siano ancora in vigore, possono valere oro, oggi nello specifico, parleremo di alcune monete da un centesimo di euro. Andiamo a controllare nel fondo dei nostri portafogli, i collezionisti magari stanno cercando quelle che abbiamo in casa.

1 centesimo, ormai pezzo da collezionismo

Per capire quali sono le monete che possediamo e che potremmo vendere a buon prezzo, è consigliato andare sui siti per collezionisti di questi oggetti, la forma è detta numismetica. Recente, per capire di cosa parliamo, la storia dell’offerta da 50.000 euro per una moneta da 1 cent. Di quelle che potremmo avere sotto mano, magari non ce lo aspettiamo, ma tante potrebbero valere parecchio.

Per quanto riguarda nello specifico il tema di oggi, ricordiamone i particolari. Innanzitutto, le prime monete da 1 centesimo, furono coniate nel 2016, e sono d’acciaio placcata in rame. Le prime hanno già valore altissimo perché ufficialmente non circolano dal gennaio 2018. Le due monete in questione che valgono tantissimo, sono quella con il Castel del Monte, quindi italiana e quella con il ramo di quercia e la lettera D che raffigura la Germania, ed è del 2009.

Ma c’è una moneta che fa davvero impazzire gli amanti del genere. Logicamente perché rara, con delle effigi che non troviamo in giro ogni giorno. Un lato, vede la bandiera dell’Austria raffigurata insieme ad una genziana per il millesimo conio. Intorno vediamo la scritta “Ein Euro Cent”, con nella parte esterna, 12 stelle a cinque punte, simbolo dell’Unione Europea. Queste, le tre monete in particolare che valgono tantissimo.