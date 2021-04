Monete dimenticate ma presenti ancora a migliaia e super ricercate dai collezionisti veri. Quella più preziosa ha stabilito un record.

Se mai dovesse capitare di trovarsi fra le mani una moneta antica, magari trovata sotto terra in un bosco, sarebbe bene affidarsi a un bravo numismatico. Può succedere, infatti, che senza volerlo ci si trovi a maneggiare pezzi di inestimabile valore e, quindi, potenzialmente una fortuna. Molto spesso, infatti, le vestigia del passato rappresentano qualcosa difficilmente quantificabile in un valore economico. Alcuni beni, tuttavia, possono essere valutati sulla base di alcune prerogative e, nel caso delle monete romane, il risultato può essere sorprendente.

Trattandosi di un periodo storico estremamente vasto, anche la classificazione delle monete e di altri reperti storici assume diverso valore. Tuttavia, per restare al conio, è fuor di dubbio che alcuni esemplari di moneta risalente all’antica Roma valgano letteralmente una fortuna. Il tutto, naturalmente, su un piano prettamente teorico: trattandosi di reperti storici, è bene che vengano messi a disposizione dell’umanità piuttosto che venduti per scopi personali.

Detto questo, per restare al collezionismo, come accennato gli importi possono essere estremamente diversi. Se si pensa al periodo di Augusto, primo imperatore di Roma (27 a.C. – 14 d.C.), alcune monete conservate in ottimo stato (categorizzate quindi come “bellissimo”) arrivano anche a 150 euro. In effetti, tutto dipende dallo stato di conservazione. Qualora si incappi in un cosiddetto “fior di conio”, ovvero una moneta di fatto mai circolata, il prezzo toccherebbe i massimi livelli.

Monete imperiali, cifre storiche: gli antichi denarii di Roma valgono molto anche oggi