Da Berlusconi a Paul McCartney: ecco la lista di separazioni più costose al mondo. Tutte le cifre da record concordate in aula di tribunale.

È sempre una piccola sconfitta quando un matrimonio giunge al termine. Ma da un grande amore spesso, ne deriva una grande perdita. In questo articolo, vogliamo parlarvi delle separazioni milionarie di alcuni personaggi famosi e delle cifre stratosferiche che hanno accordato in tribunale. Ecco i dettagli.

Silvio Berlusconi e Veronica Lario

Quest’articolo si apre con il divorzio per eccellenza: quello tra Silvio Berlusconi, magnate dell’imprenditoria Milanese e politico e Veronica Lario. L’ex premier tramite processo in tribunale, era obbligato a devolvere un assegno mensile di ben 1 milione e 400 mila euro, alla sua ex moglie. Una sentenza, modificata nel corso del tempo dalla corte di Cassazione che ha stabilito di applicare il principio del precedente Grilli-Lowenstein, non considerando il “tenore di vita” come parametro per stabilire il compenso. Questo è stato l’esempio di divorzio, più costoso in Italia.

Jeff Bezos e sua moglie Mackenzie

Avete mai sentito parlare invece, della celebre separazione tra il fondatore di Amazon, Jeff Bezos e sua moglie Mackenzie? Ecco, la fine del loro matrimonio ha comportato la cessione del 3% delle quote di Amazon da parte dell’uomo.

Il valore delle azioni, percepito a circa 38,3 milioni di dollari, ha permesso alla donna di diventare la terza persona più ricca del mondo.

Paul McCartney e Heather Hills

Passiamo al mondo della musica e non possiamo non ricordarci del mitico Paul McCartney. E ricordiamo anche il suo matrimonio fallito e la separazione da record che ha dovuto affrontare.Anche lui, sotto ordine del tribunale ha concesso alla sua ex moglie Heather Hills: 50 milioni di dollari.

Se l’amore finisce.. altre coppie scoppiate

Tornando in Italia, ricordiamo il divorzio storico di Vittorio Cecchi Gori e Rita Rusic del 2000. La donna aveva chiesto 2mila miliardi di lire, in tribunale, ottenendone però “solo” 4 e mezzo. Altro matrimonio quello tra Gigi D’Alessio e Carmela Barbarato, sposati giovanissimi e con tre figli. All’ex moglie del cantante è stato riconosciuto un mantenimento da 15mila euro al mese.