Una vincita straordinaria e la fortuna che bacia chi ha avuto il coraggio di scommettere sui numeri vincenti. Le cifre da capogiro.

Vincita straordinaria nella capitale. Il Lotto ha regalato fortuna e tanti soldi ai fortunati vincitori che hanno letteralmente svoltato con la giocata vincente. Parliamo di una delle vincite più alte dell’intero concorso dello scorso giovedi, 8 aprile. La stessa giocata, a Roma, giocata per ben 5 volte. Il risultato è stato chiaramente di estremo successo. Una vincita moltiplicata per cinque giocate. La ruota di Napoli, ha regalato emozioni e tanti soldi.

Il terno vincente, giocato per ben cinque volte sulla ruota di Napoli è il seguente: 1-7-69. Vincita stimata in 45 mila euro. Per cinque giocate, arriviamo alla cifra niente male di 225mila euro. La giocata, ha avuto il costo complessivo di 50 euro. Roma fortunata, insomma, nel concorso di giovedi 8 aprile. La notizia della vincita ha subito incuriosito e destato molto stupore. L’audacia di giocare per ben cinque volte la stessa combinazione di numeri, magari guidati dalla stessa ispirazione, alla fine è stata premiata.

Soldi e soddisfazione: le altre vincite del concorso di giovedi 8 aprile

Anche Napoli, premiata oltre Roma. Il concorso dello scorso 8 aprila ha distribuito anche nella città partenopea ricche soddisfazioni. Il terno fortunato, 1-7-48, estratto, chiaramente, in quel caso, sulla ruota cittadina, ha prodotto una vincita di 22.500 euro. La giocata, risultata vittoriosa per ben tre volte, ha portato ad una vincita complessiva di 67.500 euro. Se parliamo di vincita singola che ha prodotto la cifra più alta di tutta la giornata d’estrazione in questione, allora dobbiamo spostarci a Catania.

Li, la giocata comprendente una quaterna, ha prodotto una vincita di ben 60mila euro. La ruota più fortunata, è stata quella di Venezia, con la vittoria complessiva di circa 3milioni di euro. A seguire Napoli, con circa 1 milione. Concorso che ha distribuito, come detto, ricchi premi e grandi soddisfazioni.

Settimana fortunata, insomma, per gli italiani, in un momento di dura crisi, in cui, in certi casi, la giocata per sfidare la fortuna sembra l’ultima possibilità per sorridere ancora ai disastri del presente.