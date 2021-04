L’Organizzazione Mondiale della Sanità fa di tutto per diffondere la speranza nel vaccino, servendosi anche di WhatsApp

Oms in collaborazione con WhatsApp. Sembra stano che l’Organizzazione Mondiale della Sanità collabori con una app per smartphone, ma se non ci aveste fatto caso, sull’applicazione di messaggistica, da qualche giorno sono apparsi nuovi stickers a tema vaccino anti-Covid.

Ciò perché l’Oms ha ben pensato di promuovere in tutti i modi possibili il vaccino, per cui anche WhatsApp può essere un mondo davvero utile, per raggiungere amici, parenti e conoscenti. Proprio negli stessi giorni in cui arriva la spiegazione su cosa accadrà per l’app il prossimo 15 maggio.

WhatsApp e vaccino: dove trovare gli stickers

All’interno dell’app, dovrete cercare Vaccines for All, questo il nome del set composto da 24 adesivi a tema vaccini anti-Covid. Gli sviluppatori che lavorano per la società di WhatsApp si sono impegnati per raggiungere delle grafiche accattivanti e performanti, per il 24 stickers. Per i primi giorni, sono state già registrati molti downloads del set.

Da aggiungere che la società che controlla WhatsApp, ovvero Facebook, ha già fatto partire nell’ultimo anno, più di 150 collaborazioni con governi e associazioni. Proprio Facebook, ieri ha ricevuto una multa in Italia, infatti di certo se avete aperto la home in queste ore, avrete notato il messaggio che la annunciava.

Per chi non fosse tanto avvesso all’uso delle app per cellulari, ecco nel dettaglio come finire per avere gli adesivi all’interno del proprio WhatsApp. Iniziamo con l’aprire una chat e fare tap sull’icona degli adesivi. Dopodiché, cliccare sul simbolo “+”, ed acco apparire tutti gli sticker che possiamo acquistare. Scaricare Vaccines for All di Oms, dovrebbe inoltre, essere totalmente gratuito.