Ottime notizie per coloro che hanno deciso di conservare le vecchie Lire. Esistono infatti delle monete da 5 e 10 Lire che ad oggi valgono una vera e propria fortuna. Ecco di quali si tratta.

Nel 2002 si è assistito al definitivo passaggio dalle vecchie Lire all’Euro. Un momento senz’ombra di dubbio importante, che ha segnato inevitabilmente un’epoca. Sono trascorsi quasi vent’anni da quando la moneta unica è entrata a far parte delle nostre vite, eppure ancora oggi sono in tanti a provare un senso di nostalgia ricordando le vecchie monete. Non a caso in molti hanno deciso di conservarne alcuni esemplari, con quest’ultimi che possono essere considerati un vero e proprio simbolo della storia del nostro Paese.

Dei pezzi davvero unici che, proprio come i vecchi gettoni telefonici, hanno preso nel corso degli anni dei valori incredibili, tanto da permettere ai loro fortunati possessori di guadagnare un bel po’ di denaro. In particolare, soffermandosi sulle vecchie monete, dovete sapere che vi sono alcuni esemplari da 5 e 10 Lire che ad oggi si rivelano essere un vero e proprio tesoro. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo di quali si tratta.

Se hai queste monete da 5 e 10 Lire puoi guadagnare una fortuna: ecco quali

Come già detto vi sono alcune vecchie monete che ad oggi valgono una vera e propria fortuna. Si tratta di vecchie lire che, oltre ad avere un importante valore dal punto di vista affettivo, possono permettere di guadagnare un bel po’ di soldi. Desiderate dai collezionisti e molto ricercate, riconoscerle non è sempre facile e proprio per questo motivo si consiglia sempre di rivolgersi ad un esperto del settore, onde evitare spiacevoli inconvenienti. Una volta fatta questa premessa, quindi, entriamo nei dettagli e vediamo assieme quali sono alcuni degli esemplari da 5 e 10 Lire davvero preziosi. Tra questi si annoverano:

5 Lire 1946 UVA . Si tratta della prima moneta da 5 lire coniata dalla Repubblica Italiana e si presenta con un grappolo d’uva raffigurato sulla parte al rovescio. Al dritto, invece, vi è il profilo di donna con fiaccola. Particolarmente ricercate, gli esemplari da 5 lire del 1946 e del 1947 possono valere oltre 1.200 euro.

. Si tratta della prima moneta da 5 lire coniata dalla Repubblica Italiana e si presenta con un grappolo d’uva raffigurato sulla parte al rovescio. Al dritto, invece, vi è il profilo di donna con fiaccola. Particolarmente ricercate, gli esemplari da 5 lire del 1946 e del 1947 possono valere oltre 1.200 euro. 5 Lire 1956 DELFINO . A partire dal 1951 fino al 2001 sono state prodotte diverse monetine con raffigurato un delfino sul diritto. Tra queste, ad essere molto ricercate e avere un alto valore, sono le 5 Lire del 1956 che ad oggi, se in ottimo stato, possono valere anche 2 mila euro.

. A partire dal 1951 fino al 2001 sono state prodotte diverse monetine con raffigurato un delfino sul diritto. Tra queste, ad essere molto ricercate e avere un alto valore, sono le 5 Lire del 1956 che ad oggi, se in ottimo stato, possono valere anche 2 mila euro. 10 Lire 1947 OLIVO. Molto ricercate dai collezionisti, vista la loro rarità, le 10 lire del 1947 presentano un rametto di olivo e un cavallo alato. Se siete in possesso di una di queste monete, dovete sapere che può valere anche oltre 4 mila euro.

A questo punto abbiamo visto quali sono gli esemplari da 5 e 10 Lire che ad oggi valgono una fortuna. Non vi resta quindi che cercare nei vecchi cassetti e verificare se siete tra i fortunati possessori di queste vecchie monete.