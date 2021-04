Noto cantautore e personaggio televisivo italiano, ecco quanto guadagna Cristiano Malgioglio. Svelata la cifra che non ti aspetti.

Tra i cantautori più apprezzati della musica italiana, Cristiano Malgioglio è un volto noto del piccolo schermo, grazie anche alla sua partecipazione a numerosi programmi televisivi. A partire dal Grande Fratello, fino ad arrivare a ricoprire il ruolo di opinionista, vanta una lunga carriera all’insegna del successo. Proprio per questo motivo sono in molti a chiedersi a quanto ammonti il suo patrimonio. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo assieme chi è, la sua carriera e soprattutto quanto guadagna.

Cristiano Malgioglio: chi è, altezza, carriera

Nato a Ramacca, in provincia di Catania, il 23 aprile 1945, Cristiano Malgioglio è alto 165 cm, pesa 67 kg ed è del segno zodiacale del toro. Dopo aver conseguito il diploma ha deciso di lasciare la sua terra natia per andare a vivere a Genova. Qui ha lavorato come impiegato alle Poste, salvo poi dare il via ad una lunga carriera all’insegna del successo nel mondo della musica. Negli anni ’70, infatti, ha iniziato a svolgere l’attività di paroliere, scrivendo testi per cantanti come Donatella Moretti, Roxy Robinson e Iva Zanicchi. Proprio per l’Aquila di Ligonchio ha scritto il testo “Ciao cara come stai?”, brano che ha vinto l’edizione del 1974 del Festival di Sanremo.

Ma non solo, Malgioglio è autore di numerosi testi per cantanti come Mina, Adriano Celentano, Raffaella Carrà e Ornella Vanoni. Nel 2002 ha segnato il suo debutto in tv con il programma Casa Raiuno, al fianco di Massimo Giletti. In seguito ricopre il ruolo di opinionista della trasmissione I raccomandati, con al timone Carlo Conti. Nel 2007 è uno dei concorrenti de L’Isola dei famosi, per poi apparire in vari programmi televisivi, come ad esempio Quelli che il calcio e X Factor.

Nel frattempo prosegue con la sua carriera da paroliere, per poi tornare nel 2012 a L’Isola dei famosi. A proposito di reality, nel 2017 ha partecipato al Grande Fratello Vip, riuscendo a farsi apprezzare dal pubblico a casa. Non a caso ricoprire in seguito il ruolo di opinionista del programma, per poi ritornarvi in veste di concorrente, nel corso della quinta edizione della versione vip del reality. Sempre nel 2020, inoltre, ha partecipato al programma Name That Tune condotto da Enrico Papi.

Cristiano Malgioglio: vita privata, compagno, figli

Della vita privata di Cristiano Malgioglio si sa ben poco. A proposito della sua vita sentimentale, nel corso della sua partecipazione all’edizione 2017 del Grande Fratello Vip aveva raccontato di essere legato da oltre 10 anni ad una persona conosciuta durante una vacanza con degli amici. Nel corso di un’intervista rilasciata nel mese di maggio del 2020, il paroliere ha annunciato la sua rottura con l’ex compagno. L’artista ha in seguito intrapreso una nuova relazione con un nutrizionista di 38 anni.

A rivelarlo lo stesso Malgioglio nel corso di un’intervista rilasciata a Chi l’anno scorso. Per l’occasione aveva infatti dichiarato: “È un nutrizionista e, assieme al fratello, gestisce una palestra nel cuore di Istanbul. In amore, al contrario di quello che si può pensare, non sono esibizionista. Sono un uomo di spettacolo, è vero, ma ho fatto in modo che a parlare fosse sempre e solo il mio lavoro. Magari, in futuro, accadrà“.

Per quanto riguarda i figli, invece, a Visto ha parlato di Omara, a cui è particolarmente affezionato. A tal proposito ha dichiarato: “Le sono molto legato. Seguo anche altre due creature: William e Riccardo. Vivono tutti e tre a Cuba. Sì, ho tre figli a distanza. È stata una scelta che ho fatto tanti anni fa, ma non l’ho mai pubblicizzata. Ora sono adulti, sono fiero di averli aiutati a crescere. Non li ho adottati, ma li considero figli miei. Vado spesso a Cuba per incontrarli“.

Cristiano Malgioglio: quanto guadagna e patrimonio

Come accade spesso quando si tratta di volti noti del mondo dello spettacolo, non è dato sapere a quanto ammontino i guadagni e il patrimonio di Cristiano Malgioglio. Vista la sua immensa carriera all’insegna del successo, però, è facile ipotizzare che si tratti di cifre non affatto indifferenti.

A tal proposito interesserà sapere che, stando ad alcune indiscrezioni, per ogni puntata del Grande Fratello Vip del 2017 avrebbe guadagnato circa 40 mila euro a puntata. Ma non solo, stando a quanto riportato da Alberto Dandolo, per ogni serata Malgioglio guadagnerebbe circa 15 mila euro.

Cristiano Malgioglio: Instagram e Facebook

Proprio come la maggior parte dei volti noti del mondo dello spettacolo, Cristiano Malgioglio ha un account sia su Instagram che su Facebook, attraverso i quali condivide spesso foto e video della sua vita professionale.