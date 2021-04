Il messaggio che non ti aspetti, per le feste di Pasqua. Gli auguri ai quali non dovremmo mai rispondere per nessun motivo.

In tempi di festa, con la Pasqua alle porte, l’attività dei truffatori di mezzo mondo è sempre movimentata e pronta a colpire chiunque caschi nella loro fitta rete. Trattandosi di una festa in cui si ricevono e si inviano messaggi di auguri, i malintenzionati approfittano proprio dell’onda emotiva per mettere a segno i propri colpi. Intrufolandosi quindi nella nostra privacy e di conseguenza entrando in contatto con dati sensibili e quant’altro.

Il trucco è il più classico di tutti. Finti messaggi di auguri con il famoso link sottostante e l’invito a cliccarci su. Molti utenti, in buonafede si lasciano abbindolare dal più classico dei tentativi, spalancando il proprio smartphone, il proprio tablet o il proprio pc alle volontà dei truffatori che potrebbero approfittarne rubando dati sensibili, infilandosi in maglie delicate del vostre sistema, arrecando danni non del tutto limitati. Quindi massima attenzione.

LEGGI ANCHE >>> Tentata truffa del Reddito di Cittadinanza: la direttrice postale lo smaschera

La truffa di Pasqua: attenti a cosa si può trovare nella casella di posta

Non solo i messaggi di auguri, ma praticamente qualsiasi contenuto che possa essere recapitato può rappresentare un’insidia non da poco. Ci troviamo di fronte ad esperti che passano i loro giorni a provare, letteralmente a fregare gli altri, e quindi, di conseguenza disposti a studiarle tutte pur di arrivare al proprio obiettivo. Quello che bisogna fare è non abbassare la guardia, mai, e stare attenti a quello che si apre ed a cosa può realmente contenere.

Cartoline di auguri al bando quindi, potrebbero nascondere sorprese non del tutto piacevoli. Occhio agli inconvenienti del web ed a quello che potrebbe succedere rispondendo alla mail sbagliata o entrando in qualche link capace di reindirizzarci chissà dove.

LEGGI ANCHE >>> Il link killer fa altre vittime, ecco la foto: rubati i risparmi di una vita

La Pasqua è alle porte ed anche la sicurezza del nostro smartphone o pc o tablet potrebbe risentirne. Attenti, quindi, a messaggi, cartoline e a tutto ciò che questa festività potrebbe portarci.