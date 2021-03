La società nerazzurra, come evidenziato dalla Gazzetta dello Sport, guida la graduatoria delle società in rosso. Ma se l’Inter piange, le altre non ridono.

Non è una situazione facile per nessuno, nemmeno per i grandi business. Perché la Serie A lo è diventata da tempo, e anche a livelli piuttosto alti, fra costi legati agli ingaggi, ai diritti tv e a quant’altro contribuisce a mandare avanti la macchina del calcio. Nei giorni scorsi, la Gazzetta dello Sport aveva messo in risalto la situazione tutt’altro che rosea delle società del massimo campionato e, in generale, di tutto il sistema calcio. Sul tavolo, un dossier da De Profundis: prendendo in esame le ultime cinque stagioni, era emerso un milione aggiuntivo di debito, aumentato progressivamente dal 2016 (1.871 milioni di euro) al 2020 (2.771 milioni).

Ma non solo. La Rosa aveva messo in evidenza anche la situazione interna delle varie società, nota anche dalla pubblicazione dei bilanci ma comunque allarmante se si considera che i ricavi, pur corposi, non sembrano in grado di sostenere i costi in uscita. In graduatoria emergeva il primato dell’Inter: la società meneghina, attualmente guidata dalla società cinese Suning dell’imprenditore Zhang Jindong, ha messo a referto debiti per 630,1 milioni di euro. Più della Juventus (458,3 milioni) e della Roma (552).

Inter: una montagna di debiti, nessuno peggio in Serie A