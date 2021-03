Una carta da gioco dal valore eccezionale. Battuta all’asta per una cifra astronomica. Molte altre sono presenti in Italia.

Carte Pokemon battute all’asta a cifre esorbitanti. Non è un gioco, non è fantasia è la semplice e pura realtà. Fenomeno incontrollabile fino a pochi anni fa, ma sempre e comunque in voga tra adolescenti e non, il gioco di carte di noti personaggi dell’omonimo cartone animato, oggi è terra di conquista per i collezionisti di tutto il mondo. Vere e proprie chicche tra le numerosissime carte e a tema. Qualcuna di queste dal valoro spropositato.

Ad aumentare il valore delle carte, una volta entrate nel circuito dei collezionisti di tutto il mondo, restano determinante anno di stampa e condizione dell’oggetto. Chiaramente una carta in ottime condizioni, stampata quasi vent’anni fa, può raggiungere un valore inaspettato. La carta in questione, quella dell’asta da 300 mila dollari, è una Charizard Shadowless 1st Edition Holo. Anno di stampa 1999 e già da qui capiamo che una elevata valutazione, era nella logica delle cose.

Carta dei Pokémon battuta all’asta per 300mila dollari: occhio ai dettagli importanti

La carta dell’asta ormai resa celebre dal web e non solo, è di quelle olografiche che ritrae il Pokemon Charizad insieme agli elementi grafici privi di ombreggiatura. La carta in questione, è stata stampata in pochi esemplari e secondo molti è da ritenersi una delle più preziose, se non la più preziosa in assoluto dell’intera collezione di carte da gioco Pokemon. Su Ebay, la carta è stata acquistata all’asta per 311.800 dollari, qualcosa di assolutamente straordinario.

La carta ormai celebre di Charizar, in quella particolare posizione e in quel determinato contesto grafico è stata prodotto per più di 2500 unità. Ma quelle con uno stato di conservazione del livello tale da essere considerate davvero preziose, sono circa 122 in tuto il mondo.

Un mondo davvero incredibile, dove una carta da gioco arriva a valere più di 300 mila euro. E’ il mondo del collezionismo, niente di più magico, folle e in alcuni casi assolutamente concreto.