La nuova frontiera della conoscenza si sposta online. Moltissimi i siti dove puoi accedere senza registrarti. Scopriamo quali sono.

Avete mai pensato di conoscere qualcuno online? Ormai è diventata una pratica comunissima, soprattutto in questa determinata situazione storica a seguito del Covid-19.

Moltissime sono le applicazioni e le community nate con lo scopo di avvicinare le persone e creare una rete di contatti. Esistono alcune app che possono essere utilizzate senza registrazione

In questo articolo, vorremo spiegare come funzionano questi servizi ed aiutarvi a selezionare l’app migliore per le vostre esigenze, prendendo in considerazione le chat gratuite e senza obbligo di registrazione.

Esistono davvero?

La risposta è sì!

Esistono varie piattaforme o app online di chat che permettono di fare nuove conoscenze. Al giorno d’oggi si preferiscono generalmente strumenti come le app di incontri come Tinder e le app di messaggistica istantanea ad esempio WhatsApp le quali, a seguito della registrazione, permettono di chattare con altre persone. Ma vediamo nel dettaglio quali altre esistono.

Echat:

eChat è uno tra le più famose di chat online per fare conoscenza senza obbligo di registrazione per l’utilizzo.

È un app molto semplice ed intuitiva: basta inserire un nome utente da utilizzare per chattare, facendo riferimento al campo di testo Inserisci il tuo nickname. Per entrare in chat, bisogna solo accettare la privacy e le condizioni d’uso del servizio.

ChatItaly

Un’altra app per chattare gratis online è la piattaforma messa a disposizione dal sito Web Chat Italy, che si distingue per la sua estrema semplicità d’uso. Per utilizzarla, basta collegarsi al sito Web ufficiale e digitare il nome utente e premere pulsante Accedi, per accedere alla chat.

Whatsapp

WhatsApp è sicuramente l’app di messaggistica istantanea gratuita più famosa al mondo.

WhatsApp è scaricabile gratuitamente su Android e iPhone, ma è possibile utilizzarlo anche su PC, tramite il suo client desktop per Windows e macOS o la sua interfaccia online, WhatsApp Web, accessibile da tutti i principali browser.

Altre app

Vogliamo inoltre segnalarvi, altre app gratuite: Una che sicuramente conoscete benissimo è Tinder.

La app più in voga del momento, rivolta a chi desidera fare nuove amicizie e, magari, anche instaurare nuove relazioni sentimentali. Tinder è gratuito ma, per un utilizzo illimitato (ad esempio per sapere chi ha messo like al proprio profilo) è necessario sottoscrivere un abbonamento. I prezzi partono da 9,99€ al mese (Tinder Plus) o da 32,99€ al mese (Tinder Gold).