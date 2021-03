Il Decreto Sostegni ha in serbo dei contributi a fondo perduto. Chi ne ha diritto e come presentare la domanda scaricando l’apposito modulo Pdf

L’attesa è finita. Il Decreto Sostegni è entrato in vigore con tutti i provvedimenti contenuti al suo interno. Vediamo quali sono i principali sostegni previsti per i cittadini italiani e come presentare l’apposita domanda per poter ottenere il beneficio.

Altro passaggio fondamentale sono le tempistiche. Si parte dal 30 marzo 2021 e c’è tempo fino al 28 maggio 2021 per inoltrare via web l’apposito modulo all’Agenzia delle Entrate (clicca qui per scaricarlo). Qualora non si riuscisse a compiere l’operazione in autonomia si può richiedere aiuto ad appositi intermediari come CAF o patronato.

Contributi a fondo perduto: potenziali beneficiari e requisiti per ottenere il bonus

Ma chi può richiedere questo ammortizzatore sociale? In primis gli esercenti di attività di impresa, arte e professione e di reddito agrario. A questi vanno aggiunti anche i titolari di partita IVA che nel secondo periodo d’imposta precedente all’attuazione del decreto abbiano avuto dei ricavi non superiori ai 10 milioni di euro. Altro particolare da non trascurare è la differenza di fatturato medio mensile tra 2019 e 2020. Deve infatti intercorrere un saldo negativo di almeno il 30%.

Spazio inoltre agli enti non commerciali compresi quello del terzo settore e a quelli religiosi in merito allo svolgimento delle proprie attività. Non sono invece ricompresi nella misura i soggetti che hanno cessato la loro attività alla data di entrata in vigore del decreto (23 marzo 2021) o che abbiano aperto solo in seguito la partita Iva (dal 24 marzo in poi). Niente da fare anche per gli enti pubblici e gli intermediari finanziari e le società di partecipazione.

Per quanto concerne il calcolo del contributo a fondo perduto tutto ruota intorno alla differenza tra il fatturato del 2019 e del 2020. Di seguito l’elenco delle varie percentuali spettanti: