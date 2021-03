Colpo da urlo per un fortunato giocatore che è riuscito a portarsi a casa una cifra astronomica grazie ad un Gratta e Vinci da 5 euro. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo a quanto ammonta la vincita.

La vita è sempre in grado di sorprendere e in alcuni casi può capitare di ritrovarsi a dover fare i conti con alcuni imprevisti che possono cambiare la nostra vita, sia in positivo che in negativo. Quando si tratta di inconvenienti di tipo economico, inoltre, l’unica soluzione consiste nell’avere a propria disposizione i soldi necessari. Se è pur vero che il denaro non dà la felicità, infatti, dall’altro canto non si può negare che aiuti a risolvere un bel po’ di problemi.

Proprio per questo motivo è facile capire come siano in molti ad avere un grande interesse per il mondo dei giochi, quali Superenalotto, bingo, ma anche scommesse sportive e gratta e vinci. Proprio quest’ultimi sono stati di recente in grado di trasformare la vita di un fortunato giocatore che è riuscito a portarsi a casa una cifra astronomica dopo aver acquistato un biglietto dal costo di 5 euro. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo cosa è successo.

Gratta e Vinci, spende 5 euro e trasforma la sua vita: vincita da 500 mila euro a Suzzara

Vincita da capogiro a Suzzara, in provincia di Mantova, in Lombardia, dove un fortunato giocatore ha visto cambiare la sua vita grazie ad un biglietto “Il Miliardario”, dal costo di 5 euro. Come si evince da la Gazzetta di Mantova, il tagliando in questione è stato acquistato il 24 marzo presso la tabaccheria di via Assetti 1 “Il Quadrifoglio”.

Grazie al numero 31, il fortunato giocatore è riuscito a portarsi a casa una cifra astronomica da ben 500 mila euro. Una cifra senz’ombra di dubbio da capogiro che aiuta a stare più tranquilli almeno dal punto di vista economico.

Il vincitore, di cui per ovvie ragioni non si conosce l’identità, ha deciso di recapitare una lettera con una fotocopia del biglietto al titolare della tabaccheria con al corredo il seguente messaggio: “Grazie mille per la vincita“.