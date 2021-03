Il decreto Sostegni tra le tante misure prevede anche la proroga del buono taxi per disabili istituto con il decreto Rilancio

Gli effetti benefici del decreto Sostegni iniziano a vedersi. Il provvedimento ufficialmente entrato in vigore prevede una serie di aiuti per le varie categorie sopraffatte dall’emergenza covid.

Tra queste naturalmente figurano i disabili, che vista la loro maggior esposizione al virus, devono essere per forza di cose preservati a maggior ragione. Nello specifico è stato prorogato il buono taxi per le persone affette da handicap (per cui lo scorso anno è stato istituito un fondo di 5 milioni di euro), in modo tale che possano spostarsi liberamente e in sicurezza sia per motivi di salute che di svago.

Buono taxi per disabili: tempo di proroga e importo del bonus

Dall’altro lato la misura va in contro alla categoria di taxisti con conducente (i cosiddetti NCC), che in questo modo possono risentire attutire in parte i danni derivanti l’assenza di turismo.

Possono accedere al sussidio le persone fisicamente impedite, con mobilità ridotta o comunque con patologie accertate, anche se accompagnate. L’articolo 200-bis del decreto Rilancio prevedeva la scadenza del buono fino al 31 dicembre 2020, mentre con il decreto Sostegni il termine è stato allungato per tutto il 2021. Per permettere ciò sono stati stanziati ben 100 milioni di euro.

Per quanto concerne le caratteristiche di questo bonus è bene tenere presente che: